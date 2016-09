Ronald Reaganin esikuva, vuoden 1964 presidenttiehdokas, libertaari Barry Goldwater puolusti voimakkaasti ihmisoikeuksia, homoja ja ympäristöä ja vihasi uskonnollista oikeistoa, populismia ja kommunismia, muttei edes McCarthyn vainojen aikaan syyttänyt ketään kommunistiksi tai neuvostovakoojaksi. Hän myös kaatoi presidentti Nixonin, koska piti tätä kaikkein epärehellisimpänä.

Goldwater oli periaatteellinen, tinkimätön ja poliitikoksi liian rehellinen vapauden puolustaja. "extremism in the defense of liberty is no vice! ... moderation in the pursuit of justice is no virtue!", hän sanoi kiitospuheessaan hyväksyessään presidenttiehdokkuuden, Ciceroa muunnellen.

Goldwaterin isä kääntyi juutalaisesta kristityksi voidakseen naida rakkaimpansa. Barry kilpaili lapsena juoksijana, palveli toisessa maailmansodassa taistelulentäjänä ja jäi kenraalimajurina siviiliin.

Vuonna 1953 hän kukisti ensimmäisenä historiassa (demokraattien) istuvan senaatin ryhmänjohtajan tullessaan yllättäen valituksi demokraattisen Arizonan senaattoriksi republikaanina.

Homoseksuaalien puolesta

Arvostellessaan armeijan homoseksuaalikieltoa Goldwater sanoi: "Kaikki tietävät, että homot ovat palvelleet kunniakkaasti armeijassa ainakin Julius Caesarin ajoista asti." ja "You don't need to be 'straight' to fight and die for your country. You just need to shoot straight."

Goldwater tietysti kannatti myös vapautta abortin, talouden ja muun suhteen.

Kansalaisoikeuksien puolustaja

"Goldwater oli perustamassa Arizonan NAACP:tä, joka tavoitteli tasapuolisia oikeuksia mustalle väestölle ja edesauttoi rotuerottelun lopettamista Arizonan kansalliskaartissa. Senaattorina Goldwater kannatti vuosien 1957 ja 1960 lakialoitteita mustien ihmisoikeuksien ja äänestysoikeuden parantamiseksi." (Wp)

Vuoden 1964 kansalaisoikeuslaki (Civil Rights Act) kuitenkin olisi kieltänyt ihmisiä valitsemasta vapaasti liikekumppaneitaan ja antanut liittovaltion säätää laki asiasta, joka Goldwaterin mukaan kuului osavaltioiden valtaan, joten Goldwater joutui äänestämään sitä vastaan.

Republikaanit talousliberaaliksi, demokraatit taloustotalitaareiksi

Goldwater oli keskeisessä roolissa siinä, kun 50-60-luvuilla republikaanipuolue muuttui talousliberaalimmaksi ja demokraattipuolue lopullisesti sitä sosialistisemmaksi. Nelson A. Rockefellerin maltillinen sosiaaliliberalismi jäi alakynteen republikaaneissa. Tämän myötä etelävaltioiden rooli demokraattien tukikohtana heikkeni.

Muutama vuosi ennen kuolemaansa hän sanoi republikaanieliitille: "Älkää liittäkö nimeäni mihinkään, mitä teette. Olette ekstremistejä ja olette vahingoittaneet republikaanipuoluetta paljon enemmän kuin demokraatit ovat." Goldwaterin mielestä historiallisesti ihmisoikeuksia ja vapautta puolustaneessa republikaanipuolueessa uskonnolliset konservatiivit olivat saaneet liikaa valtaa.

Ympäristön puolesta

Goldwater tuki voimakkaasti ympäristönsuojelua. Vuonna 1969 hän perusteli kantaansa:

"Koen voimakkaasti, että [Nixonin] hallinto on täysin oikeassa tarttuessaan ankarasti yrityksiin, korporaatioihin ja kuntiin, jotka saastuttavat kansakunnan ilmaa ja vettä. Vaikka uskon vahvasti vapaaseen yritteliäisyyteen ja kaikkeen siihen kuuluvaan, uskon vieläkin vahvemmin kansalaistemme oikeuteen elää puhtaassa ja saasteettomassa ympäristössä. Siksi katson, että kun saastuttamista löytyy, se pitää pysäyttää alkulähteellä, vaikka tämä vaatisi tiukkoja hallituksen toimia kansantaloutemme tärkeitä lohkoja vastaan."

Nixon ja Johnson

Goldwater inhosi "jokaista likaista temppua käyttävää" Johnsonia ja "kaikkein epärehellisintä" Nixonia. Watergate-skandaalissa Goldwater vaati menestyksekkäästi presidentti Nixonia eroamaan. "Goldwater-hetki" tarkoittaa Yhdysvalloissa hetkeä, jona vaikutusvaltainen poliitikko kääntyy avoimesti omasta puolueestaan tulevaa presidenttiä vastaan.

Urallaan Goldwater arvosti lämpimästi monia demokraatteja ja suututti tai haukkui useita republikaaneja.

Ydinaseet

Goldwater piti hillittömänä sitä, miten presidentti Lyndon B. Johnson sitoutti Yhdysvallat Vietnamin sotaan, "Johnsonin sotaan". Goldwater vaati, että Vietnamista vetäydytään tai sota viedään Pohjois-Vietnamiin. Haastattelussa hän myös pohti pienydinaseiden käyttämistä siihen, että Vietkongin soluttautumisreittien puista pudotettaisiin lehdet ja huoltosiltoja Kiinaan katkaistaisiin. Hän ei ehdottanut ydinaseiden käyttöä pohjoisvietnamilaisia vastaan, mutta demokraatit esittivät, että hän pudottaisi ydinpommeja Hanoihin ja Johnson säilytti paikkansa presidentivaaleissa ylivoimaisesti 61 prosentilla äänistä. Goldwater kertoi vain esittäneensä pätevien sotilasasiantuntijoiden ajatuksen.

Sitaatteja

"A government that is big enough to give you all you want is big enough to take it all away."

"Equality, rightly understood as our founding fathers understood it, leads to liberty and to the emancipation of creative differences; wrongly understood, as it has been so tragically in our time, it leads first to conformity and then to despotism."