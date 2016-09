Wikileaks yrittää nostaa Putin-mielisen Trumpin presidentiksi FSB:n antamilla tiedoilla Clintonista. Venäjän valtion hakkeriryhmien hyökkäyksellä saadut 27 000 asiakirjaa osoittavat puolue-eliitin karsastaneen Sandersiä. Putinin propaganda-tv:n show'ssaan raiskauksista epäilty Julian Assange ylistää Venäjän tukemia terroristeja ja vasemmistolaisia sananvapauden vihollisia muttei julkaise saamiaan vahingollisia tietoja Venäjästä ja tuomitsee muiden sellaiset vuodot. Ecuadorin suurlähetystössä Assange halusi saada itselleen FSB:n henkivartijat. Hän tukee myös Syyrian veristä Putin-mielistä diktatuuria ja ohjasi Snowdenin Kremlin tiedonantajaksi. Amnesty ja Toimittajat ilman rajoja arvostelivat Wikileaksia, koska Assange tapattaa Afganistanin tiedonantajia, sillä hänestä "he ansaitsevat sen".

Entinen turvallisuuspolitiikan professori John R. Schindler ja moni muu syyttävät Wikileaksia Venäjän tiedustelupalvelun työkaluksi. Schindlerin mukaan Venäjästä Wikileaks ei ole koskaan paljastanut mitään merkittävää, vaikka Wikileaks väittää omaavansa Venäjän salaisia tiedustelutietoja.

FSB:n vuodolla Trumpista presidentti

Donald Trumpin presidenttiehdokkuuden varmistuttua kesäkuussa 2016 Assange sanoi suunnittelevansa vastaehdokas Hillary Clintonin sähköpostien julkaisemista ja väitti, että FBI voisi sähköpostijupakan vuoksi kiristää Clintonin hallintoa. Assangen toiminnan katsottiin auttavan Trumpin kampanjaa. Moskovalaisella mediafoorumilla Assange myös syytti Googlea Clintonin tukemisesta. Assange kannatti Britannian eroamista EU:sta.

22.7.2016 Wikileaks julkaisi 27 000 demokraattipuolueen viestiä ja dokumenttia. Niiden katsotaan heikentävän Hillary Clintonin asemaa (presidenttiehdokasvalinta)puoluekokouksen alla, koska ne kertovat puolueen sisäpiirin olleen Clintonin puolella. Turvallisuusyritysten mukaan vuoto lienee seurausta verkkohyökkäyksessä, jonka Venäjän valtioon sidoksissa olevat hakkerit tekivät puolueeseen kesäkuussa. Venäjän arveltiin yrittävän manipuloida presidentinvaaleja, koska vastaehdokas Donald Trump on ollut erittäin Putin-myönteinen ja hänen kampanjajohtajansa Paul Manafort oli Putin-mielisen Ukrainan presidentti Viktor Janukovitshin neuvonantaja. Manafortin johdolla Trumpin kampanja esti republikaanipuoluetta asettumasta tiukasti Venäjän Ukrainan-operaatioita vastaan.

Assange ohjaa Edward Snowdenin Venäjän tietolähteeksi

Vuonna 2015 Julian Assange paljasti kehottaneensa Edward Snowdenia menemään Venäjälle eikä Latinalaiseen Amerikkaan. Saksan tiedustelupalveluiden päälliköiden mukaan Edward Snowden on osa Venäjän johtamaa Länsi-Euroopan vastaista salaoperaatiota.

Venäjän turvallisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja kertoi Edward Snowdenin antaneen tiedustelutietoja Venäjälle. Snowdenin juristi kiistää tiedon, mutta NYU:n professori Mark Galeotti pitää sitä lähes varmana.

Toimittaja Joshua Foustin mukaan näyttää siltä, että Venäjän tiedustelu organisoi Snowdenin paon Venäjälle mutta Snowden teki vuotopäätöksensä ilman Venäjä-sympatioita. Wikileaks näyttää järjestäneen kontaktit ja tämän jälkeen Wikileaks sai paljon rahaa oltuaan konkurssin partaalla. Venäjän silovikit tarjosivat myös Snowdenille rahaa ja tukea.

Vain Venäjän luvalla saa vuotaa

Wikileaks syytti toistuvasti, että Panaman paperien tietovuodosta kertonut raportti olisi George Soroksen ja USAID:n rahoittama hyökkäys Vladimir Putinia vastaan (2016).

Wikileaksin syytöksen esittivät Venäjän, Syyrian ja Venezuelan (Telesur) televisiot. Motiivina Venäjällä oli se, että vuoto paljasti Putinin lähipiirin rahanpimitystä mutta Yhdysvalloissa Panama-tilien rooli näytti olevan merkityksettömämpää.

Wikileaks on myös tukenut veristä Syyrian Venäjä-mielistä Bashar al-Assadin diktatuuria.

Venäjän propagandatelevision terrorintukija

Huhtikuussa 2012 Assange aloitti Kremlin näkemyksiä tukevan Venäjän valtion RT-televisiokanavan talk show'n juontajana videoyhteydellä. Assange väittää ohjelman tekijöillä olevan täysi päätösvalta ohjelman sisällöstä.

Toimittaja Joshua Foustin mukaan show'n pääroolissa ovat terroristit ja vasemmistolaiset ja Assange ylistää siinä Venäjä-mielisen Ecuadorin presidentti Raphael Correan väkivaltaista vapaan median tukahduttamista. Assange sai show'n uhattuaan julkistaa noloja dokumentteja Venäjän eliitista, eikä julkistanut niitä.

Tiedonantajat "ansaitsevat" tulla tapetuiksi

Assange sopi kolmen maailman johtavan sanomalehden kanssa Afganistanin sotaan liittyvien tietojen julkaisemisesta. Assange torjui aluksi vetoomukset siitä, että tietoja ei julkaistaisi muodossa, joka paljastaisi Naton tiedonantajat. Assangen mukaan "He ovat tiedonantajia, joten, jos heidät tapetaan - - he ansaitsevat sen."

Mm. ihmisoikeusjärjestö Amnesty ja Toimittajat ilman rajoja arvostelivat Wikileaksia, kun se julkaisi aineistoa poistamatta siitä ensin vaaraan joutuvien tietolähteiden nimiä.

Raiskaussyytteet

Assangea epäillään muun muassa seksuaalisesta pahoinpitelystä, pakottamisesta sekä seksistä ilman kondomia nukkuvan kanssa. Assangen mukaan naiset suostuivat seksiin vapaaehtoisesti. "Voin olla sovinistisika, mutta raiskaaja en ole", Assange sanoo.

Oikeudessa kuultiin Assangen pitäneen neiti A:ta paikallaan ruumiinpainollaan ja harjoittaneen seksiä ilman kondomia vastoin neiti A:n selkeää tahtoa. Assangen syytetään myös harjoittaneen nukkuneen neiti W:n kanssa seksiä ilman kondomia. Korkein oikeus päätti 30.5.2012 luovuttaa Assangen Ruotsiin.

Wikileaksin toiminta

Myös The Guardian, New York Times ja Wikileaks-kollegat ovat arvostelleet Assangen itsevaltaisuutta, yhteistyökyvyttömyyttä ja johtamistapoja.

Moni Wikileaksin keskeinen henkilö on arvostellut Assangea ja saanut potkut tai eronnut, esimerkiksi: "Herbert Snorrason, a 25-year-old Icelandic university student, resigned after he challenged Assange on his decision to suspend Domscheit-Berg and was bluntly rebuked. Iceland MP Birgitta Jónsdóttir also left WikiLeaks, citing lack of transparency, lack of structure, and poor communication flow in the organisation. According to the periodical The Independent (London), at least a dozen key supporters of WikiLeaks left the website during 2010."

Donald Trump: minimipalkka tuplaksi, 35 % tullit, kielletään ulkomainen tuotanto, tapetaan omat rintamakarkurit (Vapaasana.net 19.6.2016)