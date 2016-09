Granta-lehti: elämme totuuden jälkeisessä maailmassa (post-truth world, post-fact world), jossa ei vain valehdella vaan ei edes välitetä totuudesta. Putin voi väittää, että Ukrainassa ei ole venäläissotilaita tai että nämä kaikki ovat lomamatkalla, Trump väittää tuhansien muslimien hurranneen New Jerseyssä kaksoistornien tuhoa ja Brexit-kampanja väitti voivansa antaa NHS:lle ne 350 miljardia puntaa, jotka “Britannia antaa EU:lle joka viikko”, senkin jälkeen kun Boris Johnson oli myöntänyt väitteen virheelliseksi.

Moneen ihmiseen tuollainen kampanjointi tehoaa, koska älykäskin ihminen voi takertua kantaansa ja sivuuttaa faktat.

Syyksi on esitetty samanmielisten kuplaa, jota Google ja Facebook vahvistavat käyttäjän edellisten hakujen ja tykkäysten perusteella: näemme vain samanmielisiä ja asioita, jotka saavat meille paremman tunteen, vaikka ne eivät olisi tosia.

Totuuden jälkeisen politiikan tuntomerkki on, että väitettä toistellaan senkin jälkeen kun se on todistettu vääräksi. Yleensä siihen yhdistyvät tunnepolitikointi ja salaliittoteoriat. Ilmiö on vanha, nimi "post-truth politics" vuodelta 2010 ja yleistyminen tapahtui vasta kesällä 2016 Trumpin ja Brexitin myötä.

Käännytät toisen epäemotionaalisella puheella

Jos ihminen kokee itsensä uhatuksi, hän takertuu tiukemmin kantoihinsa, vaikka ne todistaisi vääriksi. Epäemotionaalinen puhe, tilasto tai kuvaaja kääntää ihmisen kannan paremmin. Houkutteleva kilpaileva selitys on tehokkain keino, aggressiivinen vastustaminen huonoin.

Trumpin ja Brexitin "faktat"

(Lisätty 9.8.2016)

Brexit-kampanjan keskeinen väite oli: "We send the EU £350m a week. Let’s fund our NHS instead." Se luki jopa kampanjabussin kyljessä. Oikeasti Britannia lähettää £248m viikossa, ja siitäkin suuri osa tulee takaisin.

Koska Brexit-kampanja ei suostunut luopumaan täysin vääräksi osoitetusta väitteestään, vaikutusvaltainen MP Sarah Wollaston erosi kampanjasta. Väitettä silti käytettiin jatkossakin, koska se tehosi niin hyvin siitä huolimatta että perehtyneet tiesivät sen valheeksi. Tähän pitää saada muutos puuttumalla entistä tiukemmin valheellisista väitteistä kiinnipitämiseen.

Trump: tuhannet ja tuhannet

Trump väitti, että muslimien juhlineen Jersey Cityssä (New Jersey) WTC-rakennusten ollessa romahtamassa 911-iskuissa, "suuri arabipopulaatio juhli rakennusten sortuessa", "tuhannet ja tuhannet" ihmiset. Vaikka journalisti sanoi poliisin todenneen väitteen valheeksi, Trump piti siitä kiinni ja väitti että se esitettiin laajalti televisiossa. Huolellisessa tutkivassa journalismissa selvisi, että joku oli väittänyt muutaman henkilön juhlineen tapahtunutta, mutta useimmat viranomaislähteet totesivat, että juhlimista ei ollut.

Joka tapauksessa väite, että "tuhannet ja tuhannet" olisivat juhlineet Jersey Cityssä, on valhe. Trump ehkä näki jonkin videon, jossa Palestiinassa juhlittiin jotakin. Hänen taipumuksensa pitää harhaluuloistaan noin tiukasti kiinni on erittäin huono merkki presidenttiehdokkaassa, vaikka se ei olisikaan tahallista valehtelua. Presidentin pitää voida Risto Rydin tavoin selvittää kylmäverisesti tosiasiat ja muuttaa kantaansa niiden muuttuessa.