Ennen hyvinvointivaltioita maahanmuutto oli vapaata. Nyt muuttamisesta palkitaan niin anteliaalla sosiaaliturvalla, että rajat on ollut pakko sulkea. Tuilla eläminenkin muuttuu koko ajan hyväksytymmäksi, kun vielä 1980-luvulla se oli tavatonta. Hyvinvointivaltioaatteen kannattajat myös pakkosteriloivat "epäkelpoa ainesta", koska antelias sosiaaliturva kannustaa lisääntymään niitä, joiden kyky tehdä tuottavaa työtä on heikoin. Kun eugeniikasta vähitellen luovuttiin, rajat piti pitää sitäkin tiukemmin kiinni ja muuta pakottamista tarvittiin enemmän. Silti hyvinvointivaltiot tekevät yleensä lisää velkaa ja niiden veropohja ja työllisyys rapautuvat.



Siksi ei olekaan ihme, että poliitikoista juuri vasemmisto, eri sortin sosialistit ja hyvinvointi-valtion kannattajat, ottivat etummaisina rotuhygienian aatteekseen 1900-luvun alussa.

Vapaassa yhteiskunnassa ihmiset yleensä välttävät hankkimasta enemmän lapsia kuin pystyvät elättämään. Jos joku niin kuitenkin tekee, lapsista pidetään huolta tavoin, jotka palkitsevat lasten hankkimisesta lievemmin. Pakkosteriloinnit eivät kuulu vapaaseen yhteiskuntaan lainkaan. Vapaa yhteiskunta toimii ilman eugeniikkaa, rajojen sulkemista ja pakottamista.

Voiko hyvinvointivaltio olla kestävä ja silti sallia ihmisoikeudet?

Kohtalainenkin sosiaaliturva voi olla kestävää liberaalimmalla mallilla, jossa työnteko kannattaa aina ja työmarkkinasääntely pääosin poistetaan, niin että nekin saavat tehdä työtä, jotka eivät yllä ammattiliittojen asettamien rimojen yli. Ruotsi ja etenkin Tanska ovatkin tehneet osittaisia uudistuksia tähän suuntaan. Niissä ei olekaan yleissitovuutta, vaan palkoista ja työehdoista voi kukin työnantaja sopia periaatteessa itse työntekijöidensä kanssa. Käytännössä näin on vain osittain, ja siksi maiden työllisyys on vain 4-8 %-yksikköä korkeampi.

20-64-vuotiaista töissä oli Islannissa 87 % (miehistä 90 %), Sveitsissä 83 % (87 %), Ruotsissa 81 % (83 %) ja Suomessa 73 % (74 %) vuonna 2015. Naisten luvut heijastavat enemmän eroja kulttuurissa ja kotihoidontuissa, miesten luvut puhtaammin työmarkkinoiden toimivuutta.

Maahanmuutto ja hyvinvointivaltio

Vapaa maahanmuutto on ihmisoikeus, jota on ehkä mahdotonta yhdistää hyvinvointivaltioon, mikäli sosiaaliturva on sidottu asuinpaikkaan eikä esimerkiksi kansalaisuuteen. Voidaan esittää, että sosiaaliturvan pitäisi olla sama kaikille asuinmaasta ja kansalaisuudesta riippumatta, mutta sosiaaliturvan sitomista asuinmaahan ei voi perustella ihmisoikeuksin, vain "käytännön syin", jotka ovat heikolla pohjalla.

Ennen maihin muutti ihmisiä, jotka uskoivat paiskimalla töitä rakentavansa itselleen ja jälkeläisilleen paremman tulevaisuuden, sekä niitä muita pakolaisia, joiden oli mahdotonta löytää turvaa lähempää kotiaan. Nykyään sosiaaliturvalla houkutellaan myös muunlaisia pakolaisia ja lainsäädännöllä estetään heitä työllistymästä.

Käytännössä tulevaisuudessakin muuttajille taattaneen tietty minimi, mutta korkeampi sosiaaliturva saatetaan sitoa kansalaisuuteen, Singaporen tapaan omaan perustilirahoitukseen tai molempiin. Osa liberaaleista vastustaa tällaisiakin malleja eri syin. Jotkut pitävät hyvinvointivaltion vaatimaa korkeaa verotusta ihmisoikeuksien vastaisena ryöstämisenä: jokaisella tulisi olla oikeus itse päättää siitä, minkä asioiden eteen hän haluaa työskennellä.

