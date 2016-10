Taloustieteilijöiden mukaan perintövero on haitallista köyhille, koska se kannustaa rikkaita kuluttamaan omaisuutensa säästämisen sijaan. Investoinnit jäävät siksi liian vähiin ja kaikista tulee köyhempiä. Perintövero kannustaa ihmisiä tienaamaan vähemmän ja tuhlaamaan omaisuutensa sen sijaan, että säästäisivät sen lapsilleen. Perintövero tarkoittaa, että jos rakennat talon lapsillesi, valtio saa varastaa sen. Vasemmisto arvostaa työntekoa muiden hyväksi enemmän kuin työntekoa omaksi hyväksi, joten sen pitäisi kannattaa negatiivista lahja- ja perintöveroa.

Ruotsi lakkautti 2000-luvulla perintöveron ja Suomi varallisuusveron, joiden keskeisin ero on ettei jälkimmäinen rankaise perheitä kuolintapauksista.

OECD:n mukaan omaisuuden ja perintöjen verottaminen on haitallisempaa kuin kulutuksen verottaminen (alv), joka on haitallisempaa kuin kiinteistöverotus.

100 %:n lahja- ja perintövero tarkoittaa, että jos rakennat talon lapsellesi, valtio saa varastaa sen.

Jos perintövero on alempi tai vain autat lastasi tämän talon rakentamisessa, valtio saa omistukseensa vastaavan osan talosta ja siten lapsestasi tulee vuokralainen omassa talossaan.

Ei. Testamentti on lahjakirja, jossa lahjan siirtymisen päivämääräksi on merkitty oma kuolinhetki. Miksi jokin lahja verotettaisiin toisin kuin muut?

Asiantuntijatkin vastustavat näiden verojen eriyttämistä. Jos kuitenkin perintövero korotettaisiin selvästi muuta lahjaveroa korkeammaksi, vanhemmat alkaisivat lahjoitella omaisuuksiaan ennalta yrittäen arvata kuolinhetkiään. 100 %:n perintöveroa joutuisivat siis maksamaan vain ne lapset, joiden vanhemmat kuolevat nuorina, mikä muutenkin tekee heistä useimpia muita köyhempiä. Tulos olisi juuri päinvastainen, kuin oli tarkoitus, kuten sosialismissa yleensäkin.

Vasemmisto: periminen on eettisempää kuin työllä ansaitseminen

Vasemmiston mielestä on eettisempää tehdä työtä lähimmäisen hyväksi kuin itsensä, siis antaa omaisuuttaan perintönä tai muuna lahjana, esimerkiksi rakkaimmille. Perinnöt ovat sikäli eettisempiä kuin työllä ansaitut tulot, jotka nekin ovat yleensä hyvin eettisiä.

Toisten työllä voi vaurastua myös väkivalloin, siis verottamalla tai muuten varastamalla. Vapaaehtoisuus eli lahja tai vaihto (kauppa) on yleensä eettisempää. Yleensähän kuluttaja hyötyy yrittäjästä kymmeniä kertoja enemmän kuin yrittäjä kuluttajasta. Kuluttajan ylijäämä on keskimäärin 100 %:n luokkaa hinnan päälle, yrityksen voitto bruttona noin 10 % hinnasta, mutta 1 % osuu lähemmäs, kun pääoman kustannus on vähennetty.

100 %:n perintövero?

"Käytännön vaikutuksia 100 % perintöverosta olisivat mm.: