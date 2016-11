Hruštšov kieltäytyi: "Luonnollisesti ymmärrät, mihin se johtaisi... Kuuba olisi palanut sodan liekeissä... Kuuban kansa olisi tuhoutunut sankarillisesti." Castro vietti aikaansa yksityisellä paratiisisaarellaan keilaratoineen, luksusjahteineen ja omine terveyskeskuksineen kansan kärsiessä nälkää.

Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruštšov vastasi Castron sähkeeseen (cable) lokakuussa 1962, kun tämä halusi ydinsotaa John F. Kennedyn (dem) Yhdysvaltoja vastaan: "In your cable of October 27 you proposed that we be the first to carry out a nuclear strike against the enemy's territory. Naturally you understand where that would lead us. It would not be a simple strike, but the start of a thermonuclear world war. Dear Comrade Fidel Castro, I find your proposal to be wrong, even though I understand your reasons. ... First of all, Cuba would have burned in the fires of war. Without a doubt the Cuban people would have fought courageously but, also without a doubt, the Cuban people would have perished heroically."

Castro väitti, ettei omista mitään ja elää alle dollarilla päivässä. Castron omaisuus oli lähes miljardi dollaria Forbes-lehden mukaan.

Iltalehti raportoi Castron ex-henkivartijan kirjan sisällön perusteella: "Lomaillessaan Castro saattoi viettää aikaa esimerkiksi Aquarama II -luksusjahdillaan. Usein vene vei matkustajansa sikarit suussaan Castron omalle yksityissaarelle Cayo Piedralle Karibianmerellä. Paratiisisaarella presidentillä oli tapana osallistua vedenalaisiin jahteihin, joissa pyydystettiin haita ja muita eksoottisia vedeneläjiä. Castron paratiisisaarella oli hänen omassa käytössään muun muassa keilarata, koripallokenttä, oma terveyskeskus, luksusasunto sekä huvivenesatama."

Lähteet

Castro: A Letter from Khrushchev (National Review, 26.11.2016)

Letter from Nikita Khrushchev to Fidel Castro, October 30, 1962 (PBS)

Lisää aiheesta

Kuuban liberaali vallankumous 1959 ja Castron vastavallankumous 1959 (Vapaasana.net, kertoo miten Castron vallankumous nosti liberaalit ja maltilliset Kuuban johtoon mutta Castro lupauksensa vastaisesti palasi keväämmällä politiikkaan, ajoi vallankumoustoverinsa pois ja muutti maan totalitaariseksi ja sosialistiseksi)

Kuuba (L.net, lisätietoja lähdeviitteineen)