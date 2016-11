Vasemmisto juhlii somessa: "TTIP kaatuu, Li Andersson sanoi, ja kai Nato-liitoskin!", "markkinaliberalismi sai turpiinsa", "monia (vasemmistossa) establishment-vastaisuus viehättää". Muukalaisvastaisuuskin vetoaa osaan vasemmistoa, muut juhlivat liberalismin, lännen ja "eliitin" häviötä.

Tosin riemuitseminen voi olla joiltain osin ennenaikaista. Vaikka puheet olivat nationalistisen sosialismin suuntaan, jotkut arvelevat, että Trumpin politiikka voi olla mitä vain. Osa vasemmistoa onkin ollut enemmän surullinen kuin iloinen.

"Trumpin voitto on osoitus syvästä protestimielialasta Yhdysvaltojen poliittista järjestelmää ja harjoitettua politiikkaa kohtaan", puheenjohtaja Li Andersson kirjoitti. Hän pitää Trumpin voittoa ikävänä, mutta kannattajat jakavat linkkiä TTIP:n ja Naton kaatumisesta ilakoiden. He eivät ole antaneet Clintonille anteeksi, että tämä voitti Sandersin esivaaleissa. Silti juuri Hillary Clintonin vasemmistolainen politiikka johti Bill Clintonin presidenttikauden haaksirikkoon, joka päättyi vasta Billin siirtyessä Hillaryn linjalta lähemmäs keskustaa. Tästä alkoi historiallisen menestyksekäs loppukausi.

Moni vasemmistossa on kokenut Trumpin tukemisen oikeastaan heidän aatteensa tukemiseksi. Somessa on riemuittu liberalismin ja lännen hävinneen lopullisesti, mutta mukana on sellaisiakin Kremlin kaiuttimia, joilla ei ole siteitä vasemmistoliittoon.

Vasemmistoliiton Peruste-lehden mainos Vasemmistofoorumin tviitissä 10.11.:



"Keskiluokka kokee (syystä) olevansa syrjäytetty ja huonosti kohdeltu. Syy nähdään (aiheellisesti) eliitissä, Washingtonissa ja Wall Streetissä." - Jouko Kajanoja, puolueen edeltäjän SKP:n puheenjohtaja 1982-1984



"Tulosta ei kuitenkaan pidä erehtyä romantisoimaan, vaikka monia establishment-vastaisuus viehättääkin." - Teppo Eskelinen, vasemmistoaktivisti

Sekä vasemmistossa että Sandersin kannattajissa kuitenkin enemmistö on Trumpia vastaan.

Republikaaneista punaniskojen työväenpuolue, libertaarit demokraatteihin?

Trump sai miljoona ääntä vähemmän kuin Mitt Romney vuonna 2012, melkein saman kuin McCain 2008. Clinton sai satojatuhansia ääniä enemmän, enemmän kuin John Kerry (2004) tai Al Gore (2000).

Moni asiantuntija veikkaa, että republikaaneista tulee kohta punaniskavoittoinen työväenpuolue ja demokraateista kaupunkien koulutettujen puolue. Libertaareissakin on ollut paljon puhetta siirtymisesta demokraatteihin. Ehkä seuraava "Bernie Sanders" löytyykin republikaaneista, puheet vain traditionalistisemmiksi muokattuina.

Toisaalta professori Eric Kaufmann kirjoituksessaan "Trump and Brexit: why it’s again NOT the economy, stupid" esittää painavia todisteita siitä, että maahanmuutto ja järjestyksen kaipuu ratkaisivat, ei talous. Trumpin äänestäjät eivät olleet "those left behind" eivätkä keskimäärin huonotuloisia vaan järjestystä kaipaavia ja maahanmuutosta ja terrorismista huolestuneita. Clintonin äänestäjiä huoletti köyhyys tai epätasa-arvo. Brexit oli suosituinta siellä, missä maahanmuuttajien osuus oli kasvanut nopeimmin, ei siellä, missä se oli korkeinta. Kovin nopeaa puoluekeikausta ei siis taida olla luvassa.

The Guardian kirjoittaa, että ovensuukyselyiden mukaan Trumpin voitto tuli valkoisilta, myös hyvätuloisilta, myös koulutetuilta, myös naisilta, kaikenikäisiltä.

Pahimmassa skenaariossa Trump alkaisi ottaa tiedotusvälineitä ja valtakoneistoa haltuunsa Unkarin malliin tai nimittää neuvonantajapiiristään Venäjän kätyreitä tiedusteluelinten johtoon. Parhaassa skenaariossa hän vähentäisi korruptiota ja sääntelyä eikä lisäisikään kaupan ja liikkuvuuden esteitä.

