Kun ihminen kiristää vyötään ja säästää osan viljasta siemenviljaksi, se tuottaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Sama koskee yleensäkin järkeviä investointeja. Siksi taloustieteilijät ovat esittäneet pääomatuloveron lakkauttamista. Se nostaisi köyhienkin elintasoa, työllisyyttä ja palkkatasoa. Kansallissosialistien puolueohjelma vaati pääomatulojen lakkauttamista. Pääomatulot ovat suostuvaisten asiakkaiden vapaaehtoisesti ja vastikkeellisesti antamia rahoja.

Jos joku sitten ei ole käyttänyt sitä siemenviljaa tai investointia itse vaan on tehnyt sen työn jälkeläistensä hyväksi, testamentin avulla, sekin on hyvä teko. Siihen hänellä on ihmisoikeus.

Äsken Suomessa kohua herätti Aamulehden kolumni: "pääomatulot ovat ihmiskunnan itsekkäin, raukkamaisin ja häpeällisin keksintö."

Hitler sanoi senkin paremmin puolueohjelmassaan: "tulot muusta kuin työstä on lakkautettava", "kuolemantuomio keinottelijoille ja koroillaeläjille", "kaikki yritykset on kansallistettava", "sotavoitot konfiskoidaan", "suurten yritysten voitot jaetaan, "laajennetaan eläkkeitä", "maareformi".

Vihapuhe kapitalisteja vastaan on paitsi tuomittavaa, myös haitallista kaikille, etenkin köyhille.

Jos pääomatulovero nostettaisiin korkeaksi,

säästäminen ja sen myötä investoinnit romahtaisivat,

talouskasvu loppuisi,

työllisyys heikkenisi,

palkkataso laskisi, tai kun ammattiliitot kieltäisivät sen, työllisyys romahtaisi,

kaikki vähänkään tuottavat pakenisivat maasta natsi-Saksan juutalaisten tavoin,

muiden verot pitäisi korottaa 4753 prosenttiin, jotta edes pieni osa julkista sektoria saataisiin ylläpidettyä,