Suvi Auvinen hyväksyy puolueiden ikkunoiden kivittämisen. Jos tämä olisi oikein, ihmisoikeuksien tasapuolisuus antaisi kaikille luvan kivittää hänen ja maahanmuuttajien ikkunoita ja tuhota näiden muuta omaisuutta. Vastaavasti Auvisen Stubbin tappouhkaukset tarkoittavat... Onneksi hän on niistä perääntynyt, osa aatetovereista ei. Tosin Auvinen on väärässä, niiden tovereidenkaan tappaminen ei ole oikein. Ihmisoikeuksiin kuuluu ruumiin ja omaisuuden koskemattomuus, vaikka Auvinen muuta väittää. Hänen anarkismiinsa kuuluu asioista päättävä valtio sekä riippumattomat oikeuslaitoksen korvaava kansankokous eli rotu- ja mielipidevähemmistöjen lynkkauslaitos.

Ihmisoikeudet, kuten omaisuudensuoja ja sananvapaus, kuuluvat kaikille, kaikkialla ja aina. Ei siis voi kiistää niitä yhdeltä kiistämättä niitä muiltakin, kuten itseltään. Omaisuudensuojaan kuuluu myös oikeus hankkia omaisuutta yhdessä muiden kanssa yksilöinä tai sääntöpohjaisena yhteisönä, kuten yhdistykset ja yritykset.

Poliittinen väkivalta ja tuhoaminen

7.6.2014 Auvinen kirjoitti: "Jos jotain leikataan niin Stubbilta pää!" Pari kuukautta aiemmin anarkistit kirjoittivat kylttiinsä saman kokoomuksen edellisestä puheenjohtajasta, jonka kaulalla oli viidakkoveitsen kuva. Kun Auvinen julkaisi saman tekstin Uuden Suomen blogissaan, teksti poistettiin.

30.11.2014 Helsingin Sanomat julkaisee Maria Pettersonin tekemän haastattelun, jossa Auvinen sanoo: ”Kaikki nauravat anarkisteille. Ei kannattaisi … Sortajien kannattaa pelätä. En ole todennäköisesti ampumassa juuri ketään. … Sanoma saadaan suuremmalla todennäköisyydellä kuuluviin, jos samalla hajotetaan jotain. … Jos asialla ovat anarkistit, paikkojen hajottamiselle on poliittinen motiivi. Jos esimerkiksi puoluetoimiston ikkuna rikotaan tai poliisiauto poltetaan, kyse on hyökkäyksestä poliittista vihollista vastaan.” Julkaisupäivänä kivitettiin Perussuomalaisten vaalitoimistoa Helsingissä.

Vuonna 2016 Auvinen sanoi, ettei enää syyllistyisi tuolloiseen väkivallalla flirttaamiseen vaan se oli silloista luokkasotaihannointia ja Jimi Karttusen kuolema osoitti väkivallan ei-toivottavuuden. Sen sijaan hänestä ei olisi ongelma kivittää vaikka kaikkien puolueiden ikkunat rikki.

Wikipedia: “Hänen mukaansa anarkismin täytyy vaikuttaa uhkaavalta ja anarkistien ”paikkojen hajottamiselle on poliittinen motiivi”. Esimerkkeinä poliittisista iskuista hän pitää perussuomalaisten puoluetoimiston ikkunoiden rikkomista tai poliisiauton polttamista – Auvisen mukaan näissä tapauksissa ”kyse on hyökkäyksestä poliittista vihollista vastaan” ja ”poliisiauton polttaminen on mulle ihan ok”. Hän perustelee vandalismia myös sillä, että anarkisteja on niin vähän, joten iskuja tarvitaan, jotta he saavat huomiota. Auvisen mukaan ”sanoma saadaan suuremmalla todennäköisyydellä kuuluviin, jos samalla hajotetaan jotain”. Yleensä anarkistit eivät hänen mukaansa uhkaa ihmisiä, joskin Auvinen myöntää, että ”poliiseja ja natseja tosin heitellään joskus pulloilla tai kivillä”.

Suvi Auvinen puolusti myös poliisien pahoinpitely-yrityksiin yltynyttä Luokkaretki lähiöst linnaan -mielenosoitusta.

Yleislakkopäivänä 18.9.2015 bussikuski Simon Saarvuo ajoi ylimääräistä bussivuoroa Otaniemestä mielenosoituspaikalle. Anarkistimielenosoittajat estivät bussin lähdön hakaten tuulilasin särölle ja rikkomalla pyyhkimen. Bussi pääsi lähtemään vasta, kun riittävästi poliiseja saapui viemään anarkistit syrjemmälle. "Minä osoitan omaa mieltäni tekemällä työtä", Saarvuo sanoi. Hän ei kuulu ammattiliittoon. Jo yöllä bussiin oli tunkeuduttu ja valot laitettu päälle niin, että akku oli tyhjä, kun alun perin piti lähteä. Saarvuon mukaan häiriköt tiesivät, miten bussiin pääsee sisälle. Anarkistiryhmän tiedottaja Suvi Auvinen väitti silti ajoa rikkuritoiminnaksi ja sanoi ryhmän olevan samalla kannalla kuin AKT.

Suvi Auvisen sosialistinen valtiouskovaisuus - sharia-lakeineen?

Auvisen mukaan nanovaltiot päättävät asioista yksimielisesti. Suomen Kuvalehden haastattelun mukaan tämä olisi mahdollista vain korttelin kokoisissa valtioissa tai vielä pienemmissä. Sekin estäisi yksilöllisiä kokeiluja.

Isomman mittakaavan asiat, kuten Malmin lentokentän muuttaminen asunnoiksi, päätettäisiin nanovaltioiden edustajien kokouksissa. Kutsuttakoon niitä valtioiksi. Valtiot tekisivät edustajien enemmistöpäätöksiä, kuten nykyiset, haastattelu kertoo.

Suvi Auvisen valtio eroaa demokraattisesta sosialismista pienellä myönnytyksellä kapitalismille: maksat vain hankkeista, joita kannatat. Anarkismista ei siis ole kyse. Tätäkin sovelletaan vain rajallisesti. Jos taas Auvinen tarkoittaa, että tontit saavat päättää omista laeistaan, esimerkiksi säätää sharia-lain, tämä on askel kohti anarkokapitalismia. Omistusoikeuden rajoitukset ovat kuitenkin niin voimakkaita, että käytännössä erilaiset kokeilut ja moniarvoisuus eivät pääse toimimaan, vaan kaikki ovat riippuvaisia valtion enemmistöpäätöksistä.

Ilmeisesti valtiot olisivat sosialistisia. Näin ollen vähemmistöt eivät voisi tuottaa minnekään haluamiaan ympäristöjä ja kokeiluja, ei olisi lukemattomia eri yrityksiä, työpaikkoja ja tulon- ja tuenlähteitä eri tavoin ajatteleville tai moniarvoisuutta ja omanlaistaan toimintaa kaipaaville, ja niin edelleen.

Saisiko talossa metelöidä yölläkin miten vain, vaikka se häiritsisi naapuritaloa? Nanovaltion sijaan valtio päättäisi kaikesta tällaisesta? Jos talossa sitoudutaan sharialakiin, saisiko valtio kieltää tämän? Mitä anarkismia se on? Valtio saisi aina päättää, että jokin asia on nanovaltion toimivallan ylittävä, jolloin nanovaltioilla ei olisi käytännössä mitään itsenäisyyttä ja anarkismin rippeetkin puuttuisivat? Olisiko edes riippumaton tuomioistuin, vai vaatisiko raiskaustuomiokin nanovaltion yksimielisyyttä? Tai ison valtion enemmistöpäätöksen? Oikeuslaitoksen riippumattomuuden tarpeellisuus on todistettu aukottomasti, ja nanovaltio olisi liian pieni ylläpitämään sellaista, joten jälleen pitäisi lisätä isomman valtion valtaa.

Liberaalissa demokratiassa jokainen saa elää niin kuin yrittää ja tehdä omaisuudellaan, mitä haluaa. Näin saavutetaan moniarvoisuus ja yksilönvapaus sekä vältetään taloudellinen kurjuus, joka ehdotettua vähemmänkin sosialistisia kokeiluja riivaa.

Auvinen antaakin haastattelussa ymmärtää, ettei hän tiedä, miten hänen mallinsa oikeastaan toimisi, hän on vain koonnut hyvältä kuulostavia ideoita ja toivoo, että niistä joku saisi kehitettyä jotain toimivaa. Ei saa, ei ole ennenkään saanut. Mutta kun Auvinen ei kerro tätä loppuun asti, hän voi saada puheillaan asiaa heikosti ymmärtäviä faneja joutumatta ottamaan kantaa ikävimpiin kysymyksiin.

Rotu-, uskonto- ja mielipidevähemmistöt lynkataan

Riippumatonta oikeuslaitosta ei olisi, vaan tuomiovalta olisi kansankokouksella. Vuosituhantisten epäkohtien, ongelmien ja rodullisten, uskonnollisten ja mielipidevähemmistöjen lynkkaamisen vuoksi ihmiskunta lopulta viisastui ja omaksui vallan kolmijako-opin ja hallintovallasta ja enemmistövallasta riippumattoman oikeuslaitoksen. Auvinen heittäisi tämänkin fundamentaalisen ihmisoikeuden romukoppaan.

Raha

Suvi Auvisen valtiossa ei olisi rahaa. No, olisi, mutta hän käyttäisi siitä sanaa "yksikkö", jotta se ei kuulostaisi rahalta, koska hän ei halua rahaa vaikka ymmärtääkin sen välttämättömäksi. Sillä voisi ostaa.

Moni työ on useimmista ikävän rankka. Joitakin jokin niistä häiritsee vähemmän kuin muita, joten kapitalismissa hän usein päätyvät siihen työhön ja saa hyvitykseksi enemmän palkkaa kuin pidetymmistä töistä, joihin olisi riittävän hyvä. Auvisen järjestelmässä joka työstä saisi saman palkan ja ihmiset pakotettaisiin tekemään ikäviä töitä, nekin, jotka inhoavat niitä niin suunnattomasti, että mieluummin tinkisivät palkastaan. Tällöin niitä töitä riittää vähemmän niille, joita ne eivät haittaisi ja jotka haluaisivat niillä tienata korkeamman elintason.

