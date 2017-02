Vuonna 1967 Beatlesit ilmoittivat eroavansa, koska lisäesiintymisten palkkioista olisi mennyt lähes 100 %:n vero. Perheet eroavat, koska siten saa pari tonnia enemmän tukia kuussa. Ikkunavero ajoi köyhät pimeään Dickensin Britanniassa ja julkisivuvero teki Hollannin taloista kiilan muotoisia. Vuokrasääntely on tuhonnut kaupunkeja pommituksia tehokkaammin, kun korjaaminen ei maksa itseään takaisin.

Kannustimetko eivät vaikuta ihmisten toimintaan?

Britanniassa ja Yhdysvalloissa marginaalivero oli lähellä sataa prosenttia, ja maiden talous alkoikin hyytyä. Britannia oli surkea nyky-Kreikkaankin verrattuna. Sitten tulivat Reagan, Thatcher ja talousliberalismi, ja Britannia ja Yhdysvallat nousivat kukoistukseen. Niiden oppeja seuraamalla maailman köyhätkin alkoivat vaurastua.

Vuonna 1990 Victorian osavaltio Australiassa määräsi pyöräilykypärät pakollisiksi. Tämä vähensi pyöräilyä niin paljon, että terveyshaitat ylittivät kypärän terveyshyödyt.

New Orleansissa julkisivuvero johti siihenkin, että toinen kerros rakennettiin vain talon takaosaan. Ajatuksena oli verottaa varallisuuden eikä tulojen perusteella.

Vuonna 1985 luotu ansiosidonnainen työttömyysturva tuplasi keski-ikäisten työttömyyden.

Talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi raportissaan (2017), että työttömyysturvan lyhentäminen vähentäisi työttömyysjaksojen kestoa ja nostaisi näin työllisyyttä, laskelmien vielä enemmän kuin Sipilän hallitus arvioi. Neuvoston tilastojen mukaan työttömyys päättyy aivan erityisen usein juuri työttömyysturvan loppuessa. Työttömyydestä palkitseminen siis lisää työttömyyttä.

Vuokrasääntely

"Yleensä vuokrasäännöstely tuhoaa vanhan asuntokannan tehokkaammin kuin sota", Osmo Soininvaara kirjoittaa.

Sosialistisen Vietnamin ulkoministeri Nguyen Co Thach sanoi vuonna 1989: "Amerikkalaiset eivät saaneet tuhotuksi Hanoita, mutta me olemme tuhonneet kaupunkimme hyvin alhaisilla vuokrilla. Olemme tajunneet, että se oli typerää ja meidän on muutettava politiikkaamme".

Vasemmistolaisetkin taloustieteilijät pitävät yleensä vuokrasääntelyä haitallisena. Vuokrasääntelyn haittoja ovat:

asuntoja ei kannata korjata, koska korjatun asunnon vuokraa ei voi helposti korottaa;

asuntoja ei edes tarjota vuokralle;

jos jokin asunto tarjotaan vuokralle, sen annetaan läheiselle eikä enemmän tarvitsevalle, joka olisi valmis maksamaan siitä enemmän;

jos ihminen saa vuokra-asunnon, hänen voi myöhemmin muuttaa uuteen elämäntilanteeseen sopivampaan asuntoon, koska vuokra-asuntoja on niin vaikea saada ja omistusasuminen tulisi kalliimmaksi;