Yes California -itsenäistymisliikkeen johtaja Louis J. Marinelli asuu Venäjällä sikäläisen vaimonsa kanssa. Kalifornian kansallispuolueen pääsihteeri sanoi, että YesCalifornia on suunnattu venäläisyleisölle. Politico-lehden mukaan kannattajia on vain kourallinen, Venäjän botit tviittaavat myös Texasin itsenäistymisen puolesta ja Facebookin toiseksi suosituin Texasin itsenäistymistä puoltava sivu vaikuttaa Kremlin operaatiolta.

Republikaani Marinelli kampanjoi ennen homoliittoja vastaan mutta vaihtoi kantansa ja puoluetaustansa vedotakseen liberaaleihin kalifornialaisiin Trump-vastustuksen huumassa. Suomenkin tiedotusvälineet ovat ymmärrettävän Trump-vastaisina nielleet Yes Californian propagandan selvittämättä järjestön taustoja.

Louis J. Marinellin ystävä, Texas Nationalist Movement -liikkeen johtaja Nate Smith on saanut Kremlin rahoitusta. Kreml suosii Länttä hajottavia liikkeitä samalla kun se kieltää separatismin Venäjällä. Jo 1960-luvulla Kreml suunnitteli Quebecin separatistiliikkeen tukemista mutta luopui aikeesta.

Marinelli on saanut Venäjän hallitukselta paljon apua hankkeeseensa. Yes Californian varapresidentti on Marcus Ruiz Evans. Kumpikin on entinen republikaani, ja Marinelli sanoo äänestäneensä Donald Trumpia 2016.

Joulukuussa 2016 Marinelli sanoi liikkeen avanneen lähetystön Moskovaan. Yes Californiaa on arvosteltu Kalifornian samaistamisesta Krimin "itsenäistymiseen" eli Venäjän tekemään valloitukseen.

