Halla-aho kannattaa työperäistä maahanmuuttoa, vapaakauppaa ja Natoa, joita Trump, Le Pen, Syriza ja muut nationalistiset sosialistit vastustavat. Hän vastustaa jyrkästi näiden ystäviä: Putinia, valheita ja epäloogisuutta. Tuntemattoman Sampo Terhon Halla-aho nosti europarlamentaarikoksi kehottamalla kannattajiaan äänestämään tätä vuoden 2009 vaaleissa.

Suomen Nato-jäsenyyttä Halla-aho on kannattanut 20 vuotta. Hän ei aio edistää asiaa ennen kuin kansan mielipide muuttuu. Trump tosin on valintansa jälkeen saanut realismia kantoihinsa, Nato ja Obamacarekin alkavat jo kelvata.

Timo Soini ilmoitti 5.3. luopuvansa perussuomalaisten puheenjohtajuudesta. Halla-aho on lähes varmasti ehdokkaana. Laajalti pidetty Terho on ylivoimaisesti suositumpi ja voittaisi hänet normaalissa puolueessa. Perussuomalaisten puoluekokouksessa kuitenkin jokaisella paikalle raahautuvalla on 10.6. yksi ääni. Siksi kannattajia mobilisoimalla Halla-ahokin voi voittaa, huomautti Osmo Soininvaara, joka toivoo Halla-ahon voittoa, koska se tuhoaisi perussuomalaiset ja hajottaisi hallituksen. Hänen mukaansa siksi jäsenvaalit pitäisi suorittaa postitse.

Mobilisointi ja jäsenvärväys alkoikin Homma-foorumilla jo syyskuussa ja puolueeseen rynnistääkin uusia jäseniä. Kokoukseen voi tulla jopa neljättätuhatta puolueen 10 000 jäsenestä.

Sampo Terho

Vuonna 2009 Soini epäsi Halla-ahon eurovaaliehdokkuuden. Halla-aho vastasi kehottamalla kannattajiaan äänestämään täysin tuntematonta historioitsija Sampo Terhoa, yliopiston (MPKK) strategiatutkijaa. Terho saikin Soinin jälkeen eniten ääniä ja nousi europarlamenttiin 2011 Soinin siirryttyä eduskuntaan, kuten Halla-aho laskelmoi. Tämän ansiosta sinäkin nyt tunnistat nimen Sampo Terho.

Terho on muidenkin puolueiden arvostama ja Halla-ahoa maltillisempi, mutta hänkin kannattaa työperäistä maahanmuuttoa, vapaakauppaa ja Natoa ja vastustaa Putinia ja "liiallista" pakolaisten ottamista.

Terhokin kuitenkin hyväksyy, että otetaan humanitaarisista syistä jonkin verran sellaisia pakolaisia, joista on Suomelle haittaa, mutta vähemmän kuin vuonna 2015, ja työperäistä maahanmuuttoa pitäisi suosia.

Halla-aho: natsismi korreloi voimakkaasti kiljunjuomisen, lukihäiriöiden ja muiden ongelmien kanssa

"Yleensä kansallissosialismin ja arjalaisten imperiumien kannattaminen korreloi voimakkaasti kiljunjuomisen, lukihäiriöiden ja muiden ongelmien kanssa." Halla-ahon mukaan Suomen vastarintaliike on yhtä kajahtanut kuin vasemmistoanarkistit. "Suomen Kommunistisessa Puolueessa poliittista uraansa tehnyt sosiologi Vesa Puuronen pitää eduskuntaan vaaleissa valittuja kansallismielisiä suurempana uhkana kuin väkivaltaisia, laittomuuksiin turvautuvia ääriliikkeitä." (2013)

Hän myös tuomitsee Jyväskylän kirjastopuukotuksen ja kaiken muunkin mielipiteiden tukahduttamisen väkivallalla tosin kuin moni vastustaja, jotka hyökkäävät katupartioiden kimppuun rautaputkilla tai ajavat väkivalloin transsukupuolisia ääri-islamismin vastustajia pois mielenosoituksista ilman järjestäjien lupaa.

"Islam ja juutalaisuus ovat väkivaltaisia ja patriarkaalisia"

Halla-ahon mukaan "Islam ja juutalaisuus ovat opillisesti väkivaltaisia, despoottisia ja patriarkaalisia uskontoja." Kristinuskossa Jeesuksen armon käsite lieventää ongelmaa. Kristinusko ja juutalaisuus on pitkälti kuohittu opistaan poikkeaviksi, ja moni muslimi on onnistunut samassa. Halla-aho mainitsee toivottavina esimerkkeinä Suomen tataarit ja monet turkkilaiset. Ongelma on hänestä siinä, että enemmistö muslimeista ei kuuntele näitä eikä ymmärrä islamin olevan syynä heidän ahdinkoonsa, ja "suvaitsevaisto" tukee tätä harhakäsitystä.

"'Suvaitsevaisuus' on pätemistä omalla hyvyydellä ja eettisyydellä. Koska se on pätemistä, sen on oltava jotain, joka erottaa 'suvaitsevaisen' suurimmasta osasta muita ihmisiä.” Siksi tataarien maltillinen "islam" on Halla-ahon mielestä uhka suvaitsevaistolle, koska muutkin suvaitsevat sellaista. Siksi suvaitsevaisto tarvitsee väkivaltaisia ja takapajuisia muslimeja ja "lipoo" taantumuksellisia imaameja.

Halla-aho on ei siis vastusta monen turkkilaisen kuohittua islamia sen enempää kuin nykyistä kuohittua kristinuskoakaan. Hän vastustaa vain islamin äärisuuntauksia, joiden kannatus on vielä nyt korkea, samalla tapaa kuin vastustaa vastaavia kristinuskonkin äärisuuntauksia ja natseja.

Kirkko ei usko oppiinsa?

Halla-aho kummastelee, miksi kirkon lehdet vaativat moskeijoita kaupunkiin ja pitävät hyvänä uusien uskontojen tuloa kantasuomalaistenkin keskuuteen. Kirkon mukaan ihminen pelastuu taivaaseen yksin uskomalla Jumalaan, joten hänestä joko kirkon edustajat eivät usko omaan oppiinsa tai he eivät välitä ihmisten pelastumisesta. Tällainen vastustajien argumenttien raatelu terävällä logiikalla on leimallista Halla-aholle, kuten sekin, että hän on ateisti.

"Minun Jumalani ei ..." moni "suvaitseva" sanoo. He ovat siis muovanneet itsensä näköisen epäjumalan, jollaiset Raamattu kieltää, Halla-aho päättelee.

Loogisena ihmisenä hän myöntää, että hänellä ei ole rationaalisia argumentteja tasa-arvoista avioliittolakia vastaan, hän vain tykkää vanhasta laista. Siksi hän on keskittynyt osoittamaan 99 % uuden lain kannattajien argumenteista ristiriitaiseksi hölynpölyksi. Häntä leimaakin tietynlainen rehellisyys tosiasioiden ja logiikan suhteen. Halla-aho kyllä tuo esiin kantaansa tukevia asioita ja jättää puhumatta niille epäedullisista seikoista, kuten poliitikot yleensäkin, mutta häntä on hyvin vaikea saada kiinni muusta kuin totuudesta. Lehdet vääristelevät hänen kantojaan monta kertaa enemmän kuin hän totuutta. Hän jopa tunnustaa pitävänsä Natoa hyvänä asiana sotien ehkäisyssä, vaikka tietää kannan vähentävän hänen suosiotaan perussuomalaisten keskuudessa.

Halla-aho myös kummastelee, miksi maahanmuuttoa yhä perustellaan huoltosuhteella, vaikka maahanmuuttajien huoltosuhde on huonompi kuin kantaväestön, niin että he huonontavat huoltosuhdetta. Halla-aho ilmeisesti tarkoittaa pakolaisia, ei kannattamaansa työperäistä maahanmuuttoa. Hänen mielestään syynä tähän on passivoiva sosiaaliturva, mikä estää työllistymistä ja integroitumista. Tilanne oli toinen Yhdysvalloissa, kun maa antoi maahanmuuttajille vain "mahdollisuuden ja vapauden".

Hyväksyisikö Halla-aho myös pakolaisten vapaan maahanmuuton, jos ulkomaalaisten tai kaikkien sosiaaliturvaa kevennettäisiin?

Rasisti vai kriittinen?

Halla-aho oli vaimonsa mukaan 2000-luvun alussa pitkätukkainen sivarin käynyt humanisti, joka huolehti eläinten oikeuksista.

"Menin 2000-luvun alussa mesoamaan Suomen Sisun keskustelupalstalle siitä, että he ovat tyhmiä rasisteja. Kävi ilmi, että heidän mielipiteensä olivat parempia kuin omani. Jos minä olin niin oikeassa rasismiväitteineni, miksi vastapuolen ei tarvitse kiroilla ja sillä on esittää todisteita? Keskustelin itseäni älykkäämpien kanssa, pyysin anteeksi käytöstäni ja aloin ajatella uudella tavalla maahanmuuttoasioista. Ennen Perussuomalaisia olen äänestänyt monia puolueita, esimerkiksi vihreiden Osmo Soininvaaraa." (1/2009 City-lehdessä)

"Tässä ei ole kyse mistään rasismista, somalifobiasta tai toiseudenpelosta. Kyse on suomalaisesta yhteiskuntarauhasta ja julkisen talouden kantokyvystä."

Trump huono, Clinton vielä huonompi

Halla-aho pitää Trumpia huonona mutta katsoo Clintonin edustaneen vielä huonompia asioita. "Halla-ahon mukaan kuilua syventää vielä se, että vaikeuksissa oleville ihmisille kerrotaan vielä, että heillä on ihonvärinsä vuoksi etuoikeuksia 'white privilege', joita heidän pitää nyt katua." "unohdettu kansanosa ei enää pysty samaistumaan niihin ongelmiin, joita eliitti nostaa tapetille."

Vapaasana.net on kirjoittanut Trumpista kriittisesti ja toistuvasti.

Nettiuhkailujen vastustaja

Halla-aho arvostelee sitä, että häntä syytetään tilan raivaamisesta vastustamilleen kansallissosialisteille. "Samalla logiikalla voitaisiin tietysti väittää, että salonkikelpoinen Vasemmistoliitto raivaa tilaa töhrijöille, talonvaltaajille, kuokkavieraille ja makasiininpolttajille, tai sisäsiistit Vihreät ekoterrorismille. Edelleen samalla logiikalla voitaisiin väittää, että maltillisten muslimien hyväksyminen keskustelun osapuoleksi luo tosiasiassa tilaa jihadismille ja pommi-iskuille." Hän kuitenkin vastapuolen tavoin kannattaa tiukempaa puuttumista "uhkaavaan nettikirjoitteluun".

"Panu Höglund totesi Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaan Ana María Gutiérrez Soraisen Facebook-seinällä mm., että 'persu ei ole ihminen', että 'hän ei voi elää jos persu voi', ja että 'persulle joutaisi mennä luoti yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos'. Sorainen oli tietoinen näistä viesteistä, mutta ei katsonut tarpeelliseksi poistaa niitä." Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske totesi, että rikosta ei ole syytä epäillä.

Miksi niin moni liberaali vastustaa Halla-ahoa?

Halla-aho vastustaa vapaata maahanmuuttoa, kuten lähes koko "suvaitsevaistokin". Työperäisen maahanmuuton hän tosin vapauttaisi lähes kokonaan toisin kuin suuri osa "suvaitsevaistosta", mutta pakolaisia hän ottaisi vain sen verran, kuin kansainväliset sopimukset vaativat. Hän on myös tukenut useita epäliberaaleja hankkeita, kuten sukupuolirajoitusten säilyttämistä avioliittolaissa, joskin yleensä maltillisella argumentoinnilla.

Halla-ahon mukaan on perusteltua mitata ihmisarvoa kollektivistisesti: tämän yhteisölle tuottamalla hyödyllä. Myös hänen halunsa määrätä sukupuolen perusteella, kuka saa mennä naimisiin naisen kanssa, ja moni muu kollektivistinen kanta ovat sukua vasemmistopuolueiden ideologialle ja ristiriidassa liberaalin individualismin kanssa.

Wikipedia kuvaa, miten median väitetään vääristelevän Halla-ahon tekstejä, ja jatkaa: "Kirjailija Anja Snellman on arvostellut sitä, miten lehdet hänen mukaansa hankkivat likaisen työn tekijöiksi henkilöitä, joilla on jo ennakkoasenne Halla-ahoa kohtaan ja miten he yrittävät tehdä Halla-ahosta antisankarin. Snellmanin mielestä Halla-ahoa pitää kuunnella ja hän pitää tämän blogia korkeatasoisena."

Vaikka perussuomalaiset edustavat liberalismille vastakkaisiksi miellettyjä arvoja, he sentään poikkeavat edukseen kansainvälisestä viiteryhmästään. Siksi Putinin trollit ja MV-lehti ovatkin hyökkäilleet heitä vastaan. Tämä ei tule 10.6. muuttumaan.

Halla-ahon hääkuva. Sivari-örinähevilaulajan pitkä tukka oli vielä tallella.