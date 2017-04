Minipuolue ei pärjää ilman karismaattista johtajaa. Tea Törmäsestä sellaiseksi voisi olla. Jos hänestä tulee nyt Espoon kaupunginvaltuutettu, julkisuus on taattua ja puolue voi saada kunnon potkun kohti eduskuntapaikkoja. Espoossa kilpailu on kuitenkin hurjaa: puolueen puheenjohtaja Juhani Kähärä sekä kokoomuksen liberaalit Tere Sammallahti ja varavaltuutettu Mikko Laakso.

Juhani Kähärä on osoittanut kykynsä pystyttää Suomeen uusi liberaalipuolue vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen. Hänen linjansa on yksiselitteisen liberaali, sikäli muista puolueista ei ole minkäänlaisiksi kilpailijoiksi. Hän on silti maltillinen, asiallinen, käytännöllinen ja kompromissihakuinen, mikä luo edellytykset menestykselle ja politiikan teolle.

Karismaattisuus on Kähärällä keskitason yläpuolella muttei vielä huippupoliitikkojen tasolla, ja se on puolueelle ratkaisevin ominaisuus. Tosin samaa sanottiin Timo Soinin karismasta vuonna 2000. Tea Törmäsen karisma voisi nopeuttaa nousua paljon enemmän. Poliittisesti Törmänen ei kovin paljon Kähärästä eroa. Törmänen on erittäin aikaansaava, tehokas, voimakastahtoinen ja karismaattinen. Hänen kykynsä kompromisseihin silti riittänee politiikassa, riittihän Thatcherinkin, joka käänsi Britannian konkurssin tehneestä kehitysmaasta työpaikkoja pursuavaksi Euroopan talousveturiksi.

Törmänen eroaa Thatcheristä ympäristö- ja sosiaalipainotuksillaan. Persoonassa on paljon samaa, mutta etenkin arvopolitiikka ovat hänellä vieläkin liberaalimpaa kuin Thatcherillä, joka sentään oli aikanaan melko liberaali. Jo 1960-luvulla Thatcher oli parlamentaarikkona laillistamassa homoseksuaalisuutta ja aborttia sekä vapauttamassa taloutta. Törmäsen ulkonäkö ja sukupuolikaan eivät ainakaan vähentäisi palstatilaa.

Jenkkifutiksen ammattilainen ja väitöskirjantekijä

Törmänen on voittanut MM-pronssia Suomen amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueen kapteenina ja pelannut Yhdysvalloissa vuosia ammattilaisena huippujoukkueessa. Nyt hän on 34-vuotias perheellinen, valmentaa ja tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.

Tea Törmänen johtaa Suomen ekomodernisteja. Yhdistyksessä on väkeä vasemmalta oikealle ja vihreisiin, Sammallahtea myöten. Ekomodernisteja yhdistävät vain tieteellinen maailmankuva ja halu parantaa ympäristöä oikeasti eikä symbolisesti. Ydinvoima, geenimuuntelu ja muut keinot, jotka tiede on osoittanut nykytoimintatapoja turvallisemmiksi, puhtaammiksi ja tehokkaammiksi, on otettava tosissaan käyttöön. Ilmastonmuutosta pitää rajoittaa. Ydinvoiman huono huuto johtuu siitä, että lupapolitiikka on ajanut toteuttamaan järjettömän suuria ydinvoimaloita ja kovin kankealla tavalla. Tulevaisuudessa kaupunkien kaukolämpö voitaisiin tuottaa pienydinvoimaloilla. Ekomodernismi on tieteilijöiden vuonna 2015 perustama kansainvälinen liike.

Vaalikoneessa

Huippu-urheilija Törmäsen mukaan ei verotusta ei saa kiristää eikä käyttää kaupungin rahoja jalkapallostadioniin - perusliikuntaan voi käyttää - ja pitää kaavoittaa tiiviimpää rakentamista ja korvata parkkipaikkavelvoitteet markkinataloudella. Yrityksiäkään ei pidä tukea halvoilla tonteilla. Hänen päiväkotimaksujaan ei saa poistaa ja ympäristö tulee turvata taloudenkin kustannuksella. Ihmisten geenieroja ei pystytä poistamaan mutta lopputuloseroja voi tasoittaa.

Ylen vaalikonevastauksissaan hän myös vastustaa autoritaarisuutta, alistamista ja pakottamista. Kaupungin tiloja voi antaa yhdistyksille ilmaiseksi, jos ne muuten olisivat ilman käyttöä, mutta muuten on perittävä markkinahinta. Kuntatyöntekijöiden irtisanomista ei saa kieltää sote-uudistuksessa, yksityistäminen on hyväksi usein muttei aina.

Hesarin vaalikoneen mukaan teatteria ei pidä rakentaa verovaroin, rahat tarvitaan homekoulujen korjaamiseen, kun kerran on oppivelvollisuus. Ruokakauppoja saa perustaa minne vain, pakkolunastus ei käy, vanhemmat valitkoon lastensa koulun, maahanmuuttajatkin saavat käyttää lähikoulua, lasten kotihoidon tukea ei pidä nostaa, koko Suomea ei tule pitää asuttuna veronmaksajien kustannuksella, homoille täysi adoptio-oikeus, "koti, uskonto ja isänmaa" ei ole pohja politiikalle, tuloeroja saa olla, julkinen sektori on ehdottomasti liian suuri. Ympäristöstä tulee pitää huolta myös tinkien taloudesta muttei järjettömästi.

Kilpailijoita

Juhani Kähärä (liberaalien puheenjohtaja, Espoo)

Tere Sammallahti (kok, korkean profiilin liberaali)

Mikko Laakso (kok, varavaltuutettu, ollut Elina Lepomäen eduskunta-avustaja, vankka liberaali) Numero 48 - toisellakin puolueella on "Mikko Laakso" Espoossa.

Kun Espoossa on vielä useita muitakin keskeisiä liberaaleja, monessa puolueessa. Näistä moni menee hukkaan.

Koko Suomi

Liberaalipuolue on mukana seuraavissa kunnissa: Helsinki Vantaa Espoo Tampere Vesilahti Akaa Turku Nurmijärvi Hyvinkää Oulu Jyväskylä Kajaani.

Helsingissä on myös "Liberaalisen puolueen yhteislista", jolla on Liberaaleista puolueen kaappausyrityksestä käydyn oikeusjutun jälkeen lähtenyt Kim Sjöström, 51. Hänen johtamansa "Liberaalinen puolue" on eri asia kuin Liberaalipuolue tai perinneyhdistykseksi vuosia kestäneen oikeusjutun lamaannuttamana muuntautunut "Liberaalit ry", entinen Liberaalinen kansanpuolue. Ennen Liberaaleja Sjöström oli muissakin puolueissa, mutta esimerkiksi vihreät kieltäytyivät ottamasta häntä listalle aiempien oikeusjuttujen vuoksi eivätkä edes uskaltaneet kertoa syytä aiheesta kirjoitetuissa lehtijutuissa, jolloin Sjöström päätyi liberaaleihin.

Piraattipuolue on asettanut ehdokkaita laajalti ja siinä on mukana paljon keskeisiä liberaalejakin, esimerkiksi tohtori, puolueen varapuheenjohtaja, IT-yritysjohtaja Petrus Pennanen Helsingissä.

Monesta muustakin puolueesta on tarjolla liberaaleja ehdokkaita. Heitäkin voi kuvata ja linkittää kommenteissa. Kunta ja puolue selvästi esiin.