Naisasialiitto unionin lehti: "MIES ON BIOLOGINEN ONNETTOMUUS, kävelevä surkastuma, emotionaalisesti rampa, täysin kykenemätön empatiaan. Kaikki mihin mies koskee, muuttuu paskaksi. Mies on epätäydellinen nainen, jota riivaa pillukateus. Miehet eivät ole parannettavissa, vaan heidät tulee tuhota. SCUM taas on joukko itsenäisiä, röyhkeitä naisia, jotka ovat ottaneet asiakseen miesten täydellisen tuhoamisen."

Sitaatti oli unionin Tulva-lehden suomennos radikaalifeministi Valerie Solanasin SCUM-manifestista (1968), jota Tulva ylisti "feminismin klassikkoteokseksi" vuonna 2011. Suomennos oli ilmeisesti Atlas (Akuliina) Saarikosken. Jotkut ovat myöhemmin yrittäneet selitellä Solanasin tekstiä sarkasmiksi, vaikka miesvihaaja Solanas muun muassa ampui Andy Warholia, kun tämä ei halunnut tuottaa Solanasin käsikirjoitusta "Up your Ass".

Feministi Saara Särmä viittasi teokseen Kansan Uutisissa 17.4., tosin Suvi Auvisen suomennokseen (2011): "Mies on […] kävelevä surkastuma, geenitasolla tehty abortti. [...] miehuus on rajoittava sairaus ja miehet ovat emotionaalisesti rampoja [...] kykenemätön rakkauteen, ystävyyteen, hellyydenosoituksiin. […] ihmisen ja apinan puolivälissä [...] vielä paljon huonompi kuin apinoiden, sillä, toisin kuin apinat, hän on kykenevä laajaan valikoimaan negatiivisia tunteita."

Aamulehden otsikon mukaan feministi Saara Särmä epäili kolumnissaan, onko valkoinen heteromies lainkaan ihminen. Tätä moni piti vihapuheena.

Särmä ei kuitenkaan jakane Solanasin radikaalifeministisiä näkemyksiä. Särmä pitänee miehiä ihmisinä, vaikkakin varmaan myhäillen ajattelikin, että Solanasin tunnevamma- ja pahantekosyytöksissä on perää.

Särmän kolumnia ei siis voi rinnastaa mainittuun Tulva-lehden kirjoitukseen. Jussi Halla-ahon tavoin Särmä tarkoitti tekstinsä sarkastiseksi herätykseksi leimaavia stereotypioita käyttäville. Särmän kohteena olivat ne, jotka kysyvät loukkaavasti: "Ovatko transnaiset oikeita naisia".

Yhtä hyväksyttävää kuin Halla-ahon "vihapuhe"

Särmän kolumnia voi siis pitää hyväksyttävänä, jos pitää hyväksyttävänä vastaavaa Halla-ahon herätystä niille, joiden mielestä suomalaisia saa vakavissaan stereotypisoida päissään tappajiksi. Näinhän Kaleva-lehti kirjoitti pääkirjoituksessaan 20.5.2008:

"Päissään surmaaminen on (suomalaisten) kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."

Halla-aho arvosteli sitä, että muiden kansanryhmien kohdalla kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on eri juridiset standardit kuin suomalaisten kohdalla. Sen hän teki kirjoittamalla "arvelun", jossa hän vaihtoi kaksi Kalevan ilmausta:

"Esitän arveluni (jota en käsittele faktana): ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre".

Nyt Halla-ahon blogitekstissä lukee tuossa kohdin: Tästä kohdasta on korkeimman oikeuden päätöksellä 8.6.2012 poistettu virke, jossa mukaillaan alempana siteerattuja, sanomalehti Kalevassa julkaistuja lauseita siten, että sana "suomalaiset" on korvattu sanalla "somalit" ja sanat "päissään tappaminen" sanoilla "ohikulkijoiden ryöstely" ja "verovaroilla loisiminen". Koska mukaelma on kansanryhmää vastaan kiihottava ja yleisvaarallinen vain minun julkaisemanani, linkitän MTV3:n uutiseen jossa mukaelma on julkaistu sellaisenaan.

Hovioikeus ei pitänyt tekstiä tuomittavana. Monen muun tavoin Helsingin Sanomat Nytin esimies Juhani Mykkänen kummasteli KKO:n langettavaa tuomiota: miten sananvapauslainsäädäntö voi olla erilainen enemmistölle ja vähemmistölle, vaikka laki ei edes mainitse vähemmistöjä. Sitä paitsi Halla-ahon teksti oli sarkasmia, Kalevan teksti tosissaan. Kalevan teksti olisi myös voinut koskea ruotsinsuomalaista vähemmistöä, Mykkänen ihmetteli.

Vihapuhe

Vihapuhe on "Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuviha, muukalaisviha, antisemitismi tai muunlainen viha, joka perustuu suvaitsemattomuuteen."

Anne Moilasen feministisestä "Tulta munille!" -radio-ohjelmasarjasta tehtiin tutkintapyyntö poliisille kiihotuksesta kansanryhmää vastaan ja sukupuolisyrjinnästä miehiä kohtaan. Toimittaja Anna-Stina Nykänen ihmetteli, miksei kukaan feministi ole julkisesti paheksunut edes ohjelman nimeä. Hänen mielestään feministinen vihapuhe pitäisi lopettaa.

Lutkamarssilla haastateltu nainen sanoi marssin olevan suunnattu kaikkia miehiä vastaan. Nykänen sanoi feministinä vastustavansa tällaista leimaamista pelkän sukupuolen perusteella.

Kapitalistien solvaaminen johti 700 000 tutsin tappamiseen miljoonasta

"Tutsi" tarkoitti alun perin niitä, jotka omistivat yli 10 lehmää. Vuosien vihapuhe kiihotti muut eli "hutut" tutsien kansanmurhaan vuonna 1994, Helsingin Sanomat kertoi.

Monet sosialistit haluavat sallituksi väkivaltaankin johtavan kiihotuksen "omistavaa luokkaa" vastaan mutta kielletyiksi monet ei-sosialistiset kannat.

Occupy Wall Street, kiihottaminen libertaareja vastaan, Paavo Arhinmäki, Pentti Linkola, …

Occupy Wall Street -liikettä on arvosteltu antisemitismin, rasismin ja vihapuheen sallimisesta mielenosoituksissaan. Anti-Defamation League -järjestö korostaa, ettei se tarkoita koko liikkeen kannattavan näitä näkemyksiä.

Etatismin uhrien tuen varapuheenjohtajan mukaan väitteet, että libertaarit olisivat itsekkäitä, ovat vihapuhetta. Hänen mukaansa monet libertarismin vastustajat pyrkivät leimaamaan libertaarit ihmishirviöiksi sen sijaan, että selvittäisivät, kumpi vaihtoehto tuottaa enemmän hyvinvointia köyhille ja yleensä. Samuli "Pahis" Pahalahti ei tiettävästi kannata tällaisen vihapuheen kieltämistä lailla.

Koska piratismi on rekisteröity Ruotsissa uskonnoksi nimellä kopimism, poliisin mukaan: "Vähemmistöön kuuluvan uskonnon perusteella näihin piraatteihin kuuluvien panettelu, solvaaminen ja uhkailu ryhmänä, voisi täyttää kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikosnimikkeen."

Paavo Arhinmäki väittää, ettei ole varma, huusiko hän kokoamansa väkivaltaisen Jokeri-kannattajaryhmän mukana kiihotusta poliiseja vastaan: "Missä on Holsti ja missä on Palo, Steen Steen Christensen!" Aamulehden mukaan huutoa voi pitää vihapuheena.

Konservatiivipoliitikko Wille Rydmanin mukaan vihapuheen varjolla pyritään sensuroimaan tiettyjä poliittisia näkemyksiä. Hän itse pitää Vapaa-ajattelijoiden kesän 2009 "Jumalaa tuskin on olemassa" -ulkomainoskampanjaa sopimattomana mutta ei kannata sensuuria eikä sakottamista, myöskään Pentti Linkolan "vihapuheille".

