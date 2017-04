Thatcheriä eivät pysäyttäneet ammattiliitot, oman puolueen selkäänpuukottajat tai Argentiinan sotilasjuntta. Kun IRA räjäytti hänen hotellinsa kahtia kolmelta yöllä, Thatcher selvisi, koska oli tietenkin vielä työskentelemässä sviitin ehjäksi jääneessä olohuoneessa. "Kaikki yritykset tuhota demokratia terrorismilla epäonnistuvat", hän julisti hätkähtämättä. Argentiinan macho sotilasjuntta luuli, että nainen on heikko johtaja, mutta päättäväinen Thatcher voitti sodan, juntta kukistui ja Argentiina on siitä asti ollut demokratia.

"Häviö - en tunne sanan merkitystä"

"Häviö - en tunne sanan merkitystä", Thatcher vastasi, kun Falklandin sodan alla hänelle kerrottiin, että Britannian liittäminen mitättömään konfliktiin tuhansien kilometrien päässä voisi johtaa häviöön. Kenraalijuntta oli vallannut Argentiinan vieressä olleen pikkusaaren viedäkseen huomion pois sisäpolitiikastaan. YK:n päätöslauselmalle kenraalit viittasivat kintaalla, joten Yhdysvallatkin suositteli asian painamista villaisella, mutta Thatcher ilmoitti puolustavansa saaren asukkaiden tahtoa pysyä britteinä.

Huhti-kesäkuussa 1982 Britannia tuhosi argentiinalaisia sotalaivoja ja lentokoneita, teki maahanlasku- ja maihinnousuoperaatioita eri alueille ja vähä vähältä valloitti Falklandin takaisin. Argentiina antautui, juntta menetti suosionsa, juntan presidentti erosi, ja juntta joutui julistamaan vapaat vaalit, joiden myötä maa seuraavana vuonna palasi demokratiaan.

Vielä kun Saddam Hussein valloitti Kuwaitin vuonna 1990, Thatcher rakensi eroonsa asti vastahyökkäyskoalitiota Irakia vastaan. "George, nyt ei ole oikea hetki horjua", hän sanoi George H.W. Bushin epäröidessä oikeaa reaktiota. Pian koalitio ajoikin Irakin helposti pois, ja Saddamin suuruuden päivät olivat ohi.

Thatcher ei hyväksynyt Itä-Euroopan ihmisten sortoa, jolloin Neuvostoliiton propaganda lanseerasi hänelle pilkkanimen "Rautarouva". Se muodostui kunnianimitykseksi.

"Thatcher tiesi, että voimalla ja päättäväisyydellä voimme voittaa kylmän sodan ja edistää lupausta vapaudesta." - Barack Obama, 2013.

"Suhteemme oli - - vakava ja vastuullinen molemmin puolin. Lopulta pääsimme yhteisymmärrykseen, ja se osaltaan muutti maamme ja lännen välistä ilmapiiriä ja edesauttoi kylmän sodan loppumista." - Mihail Gorbatshov, 2012. Thatcher oli tärkeä linkki ydinasekilvan lopettamisessa.

Thatcher käynnisti markkinatalouden, monetarismin ja vapaakaupan voittokulun, joka luhisti kommunismin ja nosti satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä ja kurjuudesta. Globaalit tuloerotkin ovat tasoittuneet. Hieman myöhemmin valtaan noussut Ronald Reagan ystävystyi Thatcherin kanssa ja kopioi hänen malliaan Yhdysvaltoihin.



Ihmenainen

Legendan mukaan Thatcher ei nukkunut koskaan. Hän teki töitä aina myöhään yöhön, ja kun kerran eräs ministeri meni kiusallaan jo aamuyöstä töihin ollakseen siellä kerrankin ennen pääministeriä, Thatcher oli selvästikin ollut siellä jo pitkään, täydessä meikissä, kuten aina. Joskus Thatcher kuitenkin saattoi rentoutua, tekemällä kotitöitä. Työnteon ja säästäväisyyden tärkeyden hän oli oppinut jo isältään, joka piti kauppaansa aamusta iltaan ja siinä sivussa välillä johti kaupunkiakin.

Kun Thatcher valittiin pääministeriksi, hän aloitti säästöt heti: pääministerin asunnosta suljettaisiin osa huoneista ja lakanat ja kotitaloustarvikkeet hän toisi omasta kodistaan. Hän leikkasi armotta vielä kuoltuaankin: testamentti määräsi kaiken kalliin pois valtiollisista hautajaisista, vaikka kyseessä oli sentään yksi historian tärkeimmistä pääministereistä, joka kukisti totalitarismeja ja köyhyyttä.

Ammattiyhdistysliikkeen ja työväenpuolueen politiikan vuoksi "Euroopan sairas mies" Britannia joutui 1970-luvulla IMF:n holhoukseen. Thatcherin työlakien ansiosta maassa on nyt Euroopan pysyvimmat työsuhteet, koska työllisyys on niin hyvä.

Lakoissa menetettiin 30 miljoonaa työpäivää vuonna 1979, enää 2 miljoonaa vuonna 1986. Inflaatio oli Thatcherin mukaan sairaus, jonka saa kuriin rahan määrää vähentämällä. Inflaatio oli 27 % vuonna 1975 mutta 2,5 % vuonna 1986. Ylimmät verot hän pudotti 98 %:sta 40 %:iin. Hänen mielestään valtion ei pitänyt johtaa Britannian yrityksiä, ja hän käynnisti maailman yksityistämisaallon. Joka asiaa kriitikot olivat väittäneet mahdottomiksi tehdä. Thatcher teki.

1970-luvulla työväenpuolueen hallitsemassa Britanniassa elettiin jatkuvien lakkojen vuoksi kynttilänvalossa, kadut täyttyivät roskista ja lapset riemuitsivat, kun kouluun ei päässyt. Energiapulan vuoksi työviikko oli määrätty kolmipäiväiseksi lakottominakin aikoina. Tarvittaessa lakkoilivat pahoinpitelivät poliiseja ja tappoivat rikkurin töihin tuoneen taksinkuljettajan betonilaatalla, mutta Britannian marxilainen de facto -johtaja, hiilikaivostyöläisten liiton Arthur Scargill, kieltäytyi tuomitsemasta surmaa. Scargill ei ollut antanut valtion lakkauttaa hiilikaivoksistaan edes hevosmiesten virkoja, vaikka hevosia ei siellä ollut nähty aikoihin.

Saatuaan lakot lopetettua Thatcher myi valtionyrityksiä 900 000 työntekijän verran. Yli miljoona kotia myytiin asukkailleen. Vuoden 1986 budjetti oli ylijäämäinen ensi kerran sitten 1960-luvun nousukauden.

Työväenpuolue yritti samaa ay-liikkeen etuoikeuksien vähentämistä kuin Thatcher myöhemmin mutta sortui, koska 70-luvun Britannia ei ollut demokratia vaan AY-kratia. Britannian talous oli konkurssissa, työllisyys surkea ja mikään ei toiminut. Thatcher (1979-1990) teki maasta muutamassa vuodessa Euroopan talousveturin, jossa elintaso on sittemmin noussut huomattavasti ja työpaikkoja on aina tarjolla. Sosialistisesta Ranskasta onkin pitkään paettu työttömyyttä pakoon Britanniaan.

Thatcherin perintö

Vuosina 1997-2010 hallinnut työväenpuoluekin on pitänyt kiinni Thatcherin saavutuksista ja talous- ja työmarkkinamallista. Hävittyään kaikki vaalit toistakymmentä vuotta 1990-luvun työväenpuoluelaiset päättelivät voivansa pelastaa puolueensa häviöltä vain omaksumalla thatcherismin keskeiset opit ja siirtymällä jyrkästi oikealle. Siis ennen 60-luvulle jämähtänyttä Jeremy Corbyniä, jonka äänestivät valtaan huhun mukaan Labourin tuhoa haluavat kilpailijapuolueiden kannattajat, se kun oli sallittua.

Thatcher oli tavallista selvästi liberaalimpi poliitikko, jo 1960-luvulla parlamentaarikkona laillistamassa homoseksuaalisuutta ja aborttia ja vapauttamassa taloutta. Hän silti mukautui välillä ikäluokkansa vanhoillisiin kantoihin kerätäkseen ääniä, eikä ollut muutenkaan puhdasverinen liberaali. Thatcher kuitenkin muutti puolueensakin vanhoillisesta puoliliberaaliksi, jolle nyt ihmisten vapaus oli keskeinen arvo, ei enää säilyttäminen.

Tuolloin sanottiin, että naisen pitää olla kaksi kertaa miehiä parempi pärjätäkseen. Thatcherille se ei ollut temppu eikä mikään.

Thatcher oli älykäs ja ahkera. 17-vuotiaana (1943) hän pääsi Oxfordiin opiskelemaan, mikä oli hyvin harvinaista hänen luokassaan. Koska Oxfordin keskusteluseura ei hyväksynyt naisjäseniä, Thatcher liittyi yliopiston konservatiivipuoluejärjestöön ja nousi sen puheenjohtajaksi (1946). Yliopistopolitiikassa häntä innoitti Friedrich Hayekin Tie orjuuteen (1944), joka kuvasi, miten sääntelytalous vähä vähältä riistää kansalta muunkin vapauden. Opintojen jälkeen Thatcher teki uraa kemistinä ja kehitti muuan muassa pehmisjäätelöä ennen kuin kaksostensa vauva-aikana opiskeli juristiksi ja siirtyi politiikkaan.

Neuvostoliiton vaikutuksesta Eurooppa oli niin sosialistinen, että Thatcheriä pidettiin hyvin oikeistolaisena, Suomenkin tiedotusvälineissä. Thatcher ja Reagan muuttivat maailmaa niin, että köyhyys alkoi vähetä nopeasti ja jo vuonna 2011 demokraatit väittivät republikaanien olevan niin oikealla, että Reagan olisi vasemmistoa tai keskustaa, ehkä sitten Thatcherkin. Thatcher ei suostunutkaan tapaamaan Sarah Palinia vuonna 2011, koska "Sarah Palin on hullu".

Sitaatteja

"Tehtäväni on estää Britanniaa muuttumasta punaiseksi."

"Vihaan ekstremistejä. Kommunismi ja (rotunationalistinen) National Front (Kansallinen rintama) haluavat valtion herruutta yksilöstä. Molemmat murskaavat yksilön oikeudet. Minulle ne ovat siksi samanlaisia puolueita. Koko elämäni olen vastustanut kommunismin tai muiden äärijärjestöjen kieltämistä, koska silloin ne menevät maan alle ja se innostaa niitä - - Kansallinen rintama on Sosialistinen rintama."

"Tämä on se, mihin uskomme." (lyödessään pöytään Friedrich Hayekin The Constitution of Liberty -kirjan)

"Työväenpuolueen hallitus on tuonut meille rauhanajan ennätysverotuksen. Heillä on sosialismin tavallinen sairaus - heiltä ovat loppuneet toisten ihmisten rahat." (puheessaan puoluekokouksessa 10.10.1975)

"Jotkut sosialistit tuntuvat uskovan, että ihmisten pitäisi olla numeroita valtion tietokoneessa. Me uskomme, että heidän pitäisi olla yksilöitä. He ovat kaikki erilaisia (unequal). Kukaan, taivaan kiitos, ei ole kuten kukaan muu, miten paljon sosialistit sitten teeskentelevätkään päinvastaista. Uskomme, että jokaisella on oikeus olla erilainen (unequal), mutta meille jokainen ihminen on yhtä tärkeä." (puheessaan puoluekokouksessa 10.10.1975)

"En ole konsensuspoliitikko. Olen vakaumuspoliitikko." (vaalitappiota pelänneiden puoluetovereiden vaatiessa Thatcheriltä perääntymistä tiukasta talouspolitiikasta, laajasta yksityistämisestä ja sääntelyn purkamisesta lokakuussa 1980)

"Pennies don't fall from heaven, they have to be earned here on earth." (12.11.1979)

"I want my money back" (ei sitaatti vaan toimittajan tiivistelmä puheesta, jolla Thatcher sai poistettua osan Britannian valtavasta nettomaksusta EU:lle)

"My policies are based not on some economics theory, but on things I and millions like me were brought up with: an honest day's work for an honest day's pay; live within your means; put by a nest egg for a rainy day; pay your bills on time"

"Sosialistit huutavat 'Valta ihmisille' - -. Me kaikki tiedämme mitä he oikeasti tarkoittavat - valta ihmisiin, valta valtiolle."

"Ihmisoikeudet eivät alkaneet Ranskan vallankumouksesta - - (meillä) oli vuonna 1688 oma hiljainen vallankumouksemme, jossa parlamentti alisti kuninkaan valtaansa". Historioitsijat pitävät tätä kiistattomana. Amerikan vallankumous (1776) periytyi Britannian "mainiosta vallankumouksesta" (1688-1689), ja Ranskan vallankumous (1789) tunnusti itsekin olevansa näiden innoittama.

Viimeisessä puheessaan: "Kaikkien tulotasojen ihmiset ovat nyt paremmassa asemassa kuin vuonna 1979. Kunnioitettu herra (edustaja Hughes) sanoo haluavansa mieluummin, että köyhät olisivat köyhempiä, kunhan vain rikkaat olisivat vähemmän rikkaita. Siten ei ikinä luoda vaurautta parempiin sosiaalisiin palveluihin."

"Elinaikanani kaikki ongelmat ovat tulleet Manner-Euroopasta ja kaikki ratkaisut englantia puhuvista maista". (Puoluekokouksessa 1999 - moni odotetusti raivostui)

