Antifasistit ovat toistuvasti hyökkäilleet sananvapautta vastaan Berkeleyssä, vasemmistolaisuuden kehdossa. He vaativat julkisesti ja toteuttavat sananvapauden väkivaltaista rajoittamista. "On tärkeää, että vaiennamme heidät!" Enemmistö kavahtaa tätä, mikä vahvista Trumpin asemaa.

UC Berkeleyn yliopiston mukaan 1.2.2017 yliopistolla 150 naamioitunutta mellakoijaa sytytti tulia, vahingoitti omaisuutta, heitti ilotulitteita, hyökkäsi väkijoukon kimppuun ja kivitti poliiseja. He olivat mm. BAMN:n ja Antifan väkeä ja myös heittivät polttopulloja ja hyökkäsivät "natsilta näyttäneen" syyrialaismuslimin ja haastatellun naisen kimppuun ja myöhemmin tuhosivat kaupungin keskustaa. Poliisi perui vastustetun Milo Yiannopoulosin puheen ja pidätti yhden ihmisen.

National Review'n artikkelin mukaan poliisi vain katsoi vierestä Trumpin kannattajia pahoinpideltäessä ennen kuin lopulta pidätti vain yhden ihmisen.

Los Angeles Timesin mukaan Black Bloc on vain osa vastamielenosoittajia, ja moni on tavallisempi Trumpin vastustaja. Black Bloc -väki on anarkisteja tai antifasisteja, jotka pukeutuvat kypäriin ja mustiin tunnistamattomasti ja toimivat tiiviinä sotilaallisena yksikkönä. Helmikuussa yliopiston virkailijat sanoivat heidän hyökänneen paramilitaarisena voimana mailoilla, teräsputkilla, ilotulitteilla ja Molotovin cocktaileilla. He sytyttivät kampuksen tuleen ja estivät Yiannopouloksen puheen. Tätä he pitivät menestyksenä. (L.A. Times)

Myös 4.3.2017 vasemmisto järjesti Berkeleyssä ennalta suunnitellun väkivaltaisen hyökkäyksen Trumpin kannattajia vastaan, näiden pitäessä laillista mielenosoitusta.

Hyökkäys sananvapautta vastaan 15.4.2017

Vasemmistolaisen The Guardianin mukaan Trumpin kannattajat järjestivät lauantaille 15.4.2017 mielenosoituksen sananvapauden puolesta. Tällöin antifasistit ja muut vastustajat alkoivat järjestää vastamielenosoituksia. Trumpin vastustaja Geoff Millardin mukaan sananvapausmielenosoitus järjestettiin Berkeleyssä, koska se on maan vasemmistolaisin paikka, ja: "On tärkeää, että me vaiennamme heidät ja osoitamme, että he eivät voi tehdä tätä täällä." Muutkin Trumpin vastustajat korostivat, että sananvapaudelle on rajat. The Guardianin mukaan osapuolet lähinnä huutelivat, välillä Trumpin vastustajat heittivät ilotulitteita. Väkivalta puhkesi ja anarkistinen mustiin naamioitunut militaristinen Black Bloc -armeija hyökkäsi mielenosoittajien kimppuun ja potki vielä maassa makaavia.

"Tämä on pikemminkin mellakka", sanoi Brenna Lundy, "joka luuli osallistuneensa äärioikeiston vastaiseen tapahtumaan", kertoi Ilta-Sanomat.

Frontpage Magazinen kirjoituksen mukaan vasemmistolaiset hyökkäsivät jo kolmannen kerran väkivaltaisesti Trumpin kannattajien kimppuun. Lehden mukaan Berkeleyssä voi pahoinpidellä Trumpin kannattajia rangaistuksetta ja kaupungin poliisi ei hevin puutu republikaanien pahoinpitelyihin.

Foxin mukaan usein poliisit eivät puuttuneet Antifa-agitaattorien hyökkäilyyn Trumpin kannattajia vastaan.

Molemmilla puolilla oli satoja ihmisiä, joista ainakin puolet Trumpin puolella. Trumpin puolella oli vaihtelevaa väkeä: "ei-progressiivejä", libertaareja, populisteja, traditionalisteja ja muita. Eräs puhui juutalaisten ylivallasta mutta muut sanoivat olevansa eri mieltä.

John Cookenboo, 27, pidätettiin epäiltynä mellakan käynnistämisestä, kääntöveitsen hallussapidosta ja rikoksen tekemisestä naamioituna. Lehti ei suoraan puhunut Black Blocista.

Yvette Felarca, maahanmuuttoa ja rotukiintiöitä puolustavan militaarisen By Any Means Necessary -järjestön organisaattori, sanoi, että kyse ei ollut vain mustiin pukeutuneista muiden ollessa rauhaa rakastavia hippejä, vaan kaikki olivat yksimielisiä siitä, että kaikki keinot ovat sallittuja, ja hurrasivat, kun barrikadit kaadettiin. "Se osoittaa, että meillä on voimaa."

250 poliisia pidätti 21 ihmistä. 11 loukkaantui, ainakin 6 vietiin sairaalaan, myös yksi puukotuksen uhri. Laajalti paheksuttu Berkeleyn poliisi ei enää tällä kerralla katsonut niin suopeasti vierestä Trumpin kannattajien pahoinpitelemistä kuin helmi- ja maaliskuun vastaavissa mellakoissa sananvapautta vastaan.

Kaupunki kielsi päivän ajaksi puistosta kaiken, mitä voi käyttää aseena. Poliisi takavarikoi paljon puukeppejä, joiden päissä oli anarkistien punamustia lippuja. San Francisco Chroniclen Alt Rightia vastustava Defend the Bay -ryhmä oli kehottanut Trumpin vastustajia naamioitumaan poliisilta tunnistamattomiksi.

Vasemmisto aina aloittaa väkivallan?

Vastamielenosoituksen tarkoitus oli alusta asti väkivalta sananvapautta vastaan. Ainakin vielä maaliskuussa moni Trumpia kannattava nainen kertoi tuoneensä koko perheensä mukanaan, esimerkiksi "omalle naisten marssilleen". Etenkin nyt moni Trumpin kannattaja jo osasi varautui hyökkäyksiin ja osa ehkä saapui niiden toivossakin, jotkut ehkä maaliskuussakin. Väkivallan täysin yksipuolisesti helmikuussa aloittanut äärivasemmisto on kuitenkin joka kerta tullut vain hyökätäkseen väkivaltaisesti Trumpin kannattajia vastaan.

Osa lehdistä vihjaa tai sanoo vastamielenosoittajien aloittaneen tappelun, useimmat puhuvat vain mielenosoittajien välisistä tappeluista. Parinkymmenen artikkelin perusteella tapahtuma ei ollut täysin yksipuolinen: jotkut haluavat puolustaa sananvapautta, toiset haluavat hakata sananvapauden puolustajat, ja kolmannet haluavat tapella toisia vastaan. Ne toiset ovat joka tapauksessa aloittaneet tämän tapahtumasarjan.

Oikea Media väitti: "Kyseessä oli jo kolmas kerta kun väkivaltaiset vasemmistoanarkistit hyökkäsivät Trumpin kannattajien järjestämän laillisen ja rauhallisen tapahtuman kimppuun." Väite näyttää oikeansuuntaiselta, mutta yllä käytetyt lähteet eivät vielä riitä rauhallisuuden täydelliseen varmistamiseen toisen ja kolmannen kerran osalta, eikä Oikea Media siteeraa Breitbartia parempaa selkeää lähdettä. Breitbart ei ole mikään MV-lehti tai Voima, muttei välttämättä kovin paljon Voimaa luotettavampi. Tosin tähän juttuun läpi käydyistä lehdistä valtaenemmistö oli vasemmistolaisia.

Oikea Media syytti toimittaja-aktivisti Aishi Zidanin Ylen artikkelia aiheesta harhaanjohtavaksi, kun se ei kertonut vasemmiston taas aloittaneen tappelua.

Vasemmiston väkivalta tukee Trumpia

Moni sanoi Vapaasana.netin kampanjoineen vuoden 2016 ahkerasti Trumpia vastaan. Sen vaikutus on olematonta sen rinnalla, miten tällaiset Trumpin vastustajat saavat enemmistön pitämään Trumpia pienempänä pahana, jota on pakko äänestää osoittaakseen, että väkivaltaa sananvapautta vastaan ei voi hyväksyä. Nyt Trumpin tai muun republikaanin voitto 2020 ei enää näytä mahdottomalta. Äärivasemmisto toivookin sitä, koska näin myös sen pikkuruinen kannatus nousee. Se ei haittaa, että politiikka muuttuu vastakkaiseen suuntaan.

Jos jossain mielenosoituksessa pidettäisiin laittomia vihapuheita, poliisin ehkä tulisi puuttua sellaiseen, mutta millään väkijoukolla ei ole oikeutta asettaa rajoja sananvapaudelle, ja sanan "liberal" käyttäminen sellaisessa yhteydessä halventaa kaikkea, mitä liberalismi edustaa.

