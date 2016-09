Ruttoon kuolee kymmeniä, koleraan satoja vuodessa, Greenpeaceen satojatuhansia lapsia, jo pelkästään kultaisen riisin sabotoinnin vuoksi. Greenpeacen perustaja syyttääkin Greenpeaceä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Greenpeace puolustautuu, että jos miljoonien lasten sallitaan elää, GMO:n välttäminen vaikeutuu. "Rutto vai kolera?" Vaikka molemmat, kunhan ei Greenpeaceä.

Kesällä yli sata nobelistia vaati Greenpeacea lopettamaan kampanjoinnin viljelykasvien geenimuuntelua vastaan. Patenttivapaasta kultaisesta riisistä lapset saisivat sen A-vitamiinin, jonka puute sokeuttaa ja tappaa satojatuhansia lapsia joka vuosi.

Greenpeacen vastaväite on, että tämä ei käy, koska kultaista riisiä voisi sekoittua tavalliseen ja tällöin geenituotteiden välttely vaikeutuisi. Tutkijat pitävät perustelua naurettavana.

Greenpeacen perustaja

Greenpeacen perustaja ja ex-puheenjohtaja tri Patrick Moore syyttää Greenpeacea rikoksista ihmisyyttä vastaan, koska sen ja muiden geenimuunteluvastustus on johtanut 8 (nyt jo 10) miljoonan lapsen sokeutumiseen ja kuolemaan A-vitamiinin puutteessa, vaikka tämä olisi voitu estää patenttivapaalla kultaisella riisillä.

Vuonna 1986 Moore erosi Greenpeacen toiminnasta tämän kampanjoidessa kloorin täyskiellon puolesta. Juomavesien puhdistuksessa kloori on pelastanut kymmeniä miljoonia ihmishenkiä, koska se estää koleraa, lavantautia ja muita sairauksia leviämästä juomaveden mukana. Moore huomasi, että hän on ainoa tiedemies järjestössä ja muut ovat luomassa itselleen poliittista uraa. Mooren mukaan Greenpeace on äärivasemmiston käsissä.

Greenpeacea sen pahimman GM-vastustuksen aikana johtanut Stephen Tindale kutsuu nykyään GM-vastaista kampanjointia moraalittomaksi, “ideologia asetetaan köyhien tarpeiden edelle”. Johtava anti-GMO-aktivisti Mark Lynas kohahdutti maailmaa vuonna 2013 kertomalla olleensa väärässä, geenimuuntelu onkin voima hyvään. (The Independent)

Greenpeace on myös ehdottanut, että jalostettaisiin geenimuuntelematon kultainen riisi geenianalyysien avulla, jotta siihen tulisi vähemmän geenimuutoksia. Tutkimus on osoittanut, että sillä tavalla geenimuutoksia ja funktionaalisia muutoksia tulisi paljon enemmän. (Slate)

Riskeillä ja tuntemattomilla geenimuutoksilla ei ole väliä, eikä miljoonien lasten sokeutumisella ja kuolemalla, kunhan Greenpeacen ei tarvitse peräytyä aiemmista valheistaan.

