Tuhat eniten pääomatuloa saanutta maksoivat veroja 0,6 miljoonaa euroa henkeä kohden vuonna 2015, suurimmat ansiotulonsaajat vastaavasti 0,4 miljoonaa, 17 % enemmän kuin 2014. Useimmat eivät maksa samaa koko elämässään vaan kuluttavat näitä rahoja enemmän kuin maksavat. Hyvätuloisin 0,66 % maksaa 20 % ansiotuloveroista. Myös kuntapalvelut rahoitetaan näillä varoilla valtionosuuksien kautta, ja valtion kunnilta ja kuntalaisilta perimät verot ja sivukulut olisivat paljon korkeampia ilman pääomatulonsaajien panosta.

"Osa ei maksa yhtään veroa kunnalle", Helsingin Sanomat kirjoittaa populistisesti. Kansalaisten verotaakan ja palvelujen jako valtion, kuntien ja sivukulujen kesken on mielivaltainen päätös, joka ei kerro mitään siitä, miten verotaakka jakautuu ja mistä rahat palveluihin tulevat.

"Tulot nousivat, veroprosentti ei" on Hesarin harhaanjohtava otsikko. Vuonna 2015 tuhat hyvätuloisinta ansaitsi 17 % enemmän kuin vuonna 2014, veroprosentti oli sama, joten he maksoivat 17 % enemmän veroja kuin vuonna 2014. He siis rahoittavat palveluitamme ja tulonsiirtojamme entistäkin enemmän. Oikeasti kyseessä ovat osittain eri henkilöt; vuoden 2014 hyvätuloisimpien tulot luultavasti laskivat eivätkä nousseet.

Tuloerot kaventuvat huonoina aikoina ja kasvavat hyvinä. Hyvätuloisimpien pääomatulot romahtivat lähes puolella 2008-2012 mutta ovat nyt palanneet ennalleen. Siksi kannattaa toivoa lehtien kirjoittavan tulevaisuudessa tuloerojen kasvusta, koska silloin köyhienkin tulot yleensä kasvavat nopeimmin.

Suomessa hyvätuloisin 1,1 % tulonsaajista (47 000 henkeä) maksaa 13,9 % tuloveroista, paljon enemmän kuin tulo-osuutensa, enemmän kuin vähätuloisimmat 50 % tulonsaajista yhteensä, 70 kertaa niin paljon kuin köyhimmät 11 % yhteensä. He maksavat veroina tuloistaan 7 kertaa niin suuren osan kuin köyhimmät 11 %, ja progressio kasvaa tulonsaajakymmenyksestä toiseen, vaikka alhaiseksi väitetty pääomatuloverotuskin huomioidaan. Sitä paitsi "pääomatuloista" suuri osa on pelkkää inflaatiota, joten todellisista tuloista suurituloisten veroprosentti on vieläkin suurempi kuin taulukot väittävät.

Taloustoimittaja Jouko Marttilan mukaan alle 2000 euroa kuussa ansaitsevat eivät maksa valtion ansiotuloveroa ja 2000 - 3000 euroa ansaitsevat 19 % verovelvollisista maksavat vain 3 % valtion ansiotuloverosta. Eniten ansaitsevat 0,1 % maksoivat 5 % ja eniten ansaitsevat 0,4 % maksoivat 10 % vuonna 2013.

Hesarin verokone kertoo, miten joku miljardeja työllään ihmiskunnalle tuottanut on ansainnut 300 keskivertosuomalaisen tulot. Tällöin hän on maksanut ehkä 500 keskivertosuomalaisen verot - tämä olisi meille muille paljon tärkeämpi tieto. Hän on nettomaksanut meille äärettömän monen keskivertosuomalaisen nettomaksut, tai enemmänkin, koska keskimäärin olemme nettosaajia, valtio kun velkaantuu. Useimmat ovat nettosaajia. Kaikista voi silti olla iloa, jos he puhuvat ystävällisesti ja kannustavasti eivätkä katkerasti.

Maailman rikkaimmat miehet ovat yleensä luoneet omaisuutensa itse, samoin suuri osa rikkaimmista naisistakin. Jotkut, kuten Elisabet II, ovat tosin rikastuneet veronmaksajien rahoilla.

Lähteet

Luvut 0,6, 0,4 ja 17 % ovat HS-artikkelin lehtiversiosta ja sen kuvaajasta sivulta A9, 2.11.2016. Muut luvut, lisätiedot ja lähteet ovat täällä.

